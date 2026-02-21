Dünyada kumar rekabetinde yeni dönem: BAE sahneye çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras al-Khaimah Emirliği’nde 350 metre yüksekliğinde bir kumarhane inşa ediliyor. Tesisin gelecek yıl açılması planlanıyor ve tamamlandığında dünyanın en büyük kumarhanelerinden biri olması bekleniyor.

The Economist’in haberine göre, projeyi üstlenen Wynn Resorts, söz konusu kumarhanenin yıllık 1,7 milyar dolar brüt oyun geliri elde edeceğini öngörüyor.

Mevzuatta değişiklik

Ülkede geçen ay kanunda yapılan değişiklikle kumara yönelik kısıtlamalar hafifletildi. Kasım ayında kurulan oyun düzenleyici kurumu ise ilk çevrim içi bahis lisansını verdi.

Düzenleyici kurum ayrıca piyango işletmecileri ve spor bahis platformlarına da onay verdi. Yerel çevrim içi bahis platformu Play971 lisans alan girişimler arasında yer aldı.

Turizmde artış

Dubai geçen yıl 19,5 milyon turisti ağırladı. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artışa işaret ediyor.

Ras al-Khaimah Emirliği ise 1,4 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu rakamın on yılın sonuna kadar 5,3 milyona ulaşması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde turist başına ortalama harcama 1.414 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, Las Vegas ve Makao’dan daha yüksek.

Yabancılar nüfusun yüzde 90’ını oluşturuyor

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede yabancılar toplam nüfusun yüzde 90’ını oluşturuyor. Geçen yıl toplam serveti 63 milyar dolar olan yaklaşık 10.000 milyonerin ülkeye taşındığı bildirildi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, 2022 yılında Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmış, 2024 yılında ise listeden çıkarılmıştı.

Körfez ülkesi, kumar ve bahis sektöründe attığı adımlarla turizm ve hizmet gelirlerini artırmayı hedefliyor.