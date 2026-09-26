Dünya'daki veri merkezleri yetersiz kaldı: Google yapay zeka altyapısını uzaya taşıyor

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Teknoloji devi Google, yapay zeka altyapısında uzun vadeli bir dönüşüm başlatmak üzere Project Suncatcher projesini duyurdu. Dünya üzerindeki veri merkezlerinde yaşanan arazi, soğutma ve elektrik şebekesi kısıtlamalarını aşmayı hedefleyen şirket, özel yapay zeka donanımlarını uzay ortamında test etmek için harekete geçti.

SpaceX roketiyle yörüngeye taşınacak prototip hazırlanıyor

Girişim kapsamında Google, Trillium Tensor İşleme Birimleri (TPU) ile donatılmış ilk prototip uydusunu SpaceX'in önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Transporter misyonuyla alçak Dünya yörüngesine gönderecek. Bu görev ile birlikte özel yapay zeka silikonlarının uzay yolculuğunun ardından canlı bir operasyonel test ortamında sunacağı sonuçlar ilk kez doğrudan gözlemlenecek.

Zorlu çevre koşulları ve soğutma sistemleri test edilecek

Uzay uçuşu sırasında gerçekleşecek olan yüksek titreşim, ivme ve yoğun radyasyon maruziyetine karşı çiplerin dayanıklılığı öncelikli inceleme konusu olacak. Dünya atmosferinin ötesinde "bit flip" olarak bilinen veri hatalarını önlemek isteyen mühendisler, çiplerin vakum ortamında aşırı ısınmasını engelleyecek olan özel ısı boruları ile radyatör tasarımlarının başarısını da yörüngede sınayacak.

Hedef sürekli güneş enerjisi ile çalışan uzay veri merkezleri

Başarılı olunması halinde Google, alçak Dünya yörüngesinde birbiriyle ağ üzerinden bağlı uydu takımyıldızları kurmayı planlıyor. Kesintisiz güneş ışığına erişim sayesinde Yeryüzü'ndeki tesislere oranla sekiz kata kadar daha yüksek enerji üretimi hedefleyen dev şirket, 2027 yılında fırlatılacak iki yeni uydu ile sunucular arası yüksek hızlı lazer iletişim teknolojisini de devreye almayı amaçlıyor.