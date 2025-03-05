Dünyanın beklediği konuşma gergin başladı! Trump ilk kez Kongre'de: Zelenski'den mektup aldım

ABD'de başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan ve 20 Ocak'ta koltuğu Joe Biden'dan devralan Donald Trump, yeni döneminin ilk kongre konuşmasını yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında Temsilciler Meclisi salonunda gerginlik oldu. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor" dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

"Amerika geri döndü"

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Amerika geri döndü. 6 hafta önce bu binanın çatısı altında durdum ve ABD'nin altın çağının başlangıcında olduğumuzu söyledim. 43 gün içinde çoğu yönetimin başaramadığı başarılara imza attık ve bu daha bir başlangıç. Bugün Meclis'e dönerek ABD momentumun geri döndüğünü söylüyorum ve Amerikan rüyası her zamankinden daha canlı gözümüzün önünde...

Son 6 hafta içinde yüzden fazla kararname imzaladım ve 400'den fazla adımla harika ülkemizde seçmenlerin beni seçtiği görevi yaptım. Daha güvenli bir ülke oluşturdum.

"Yasa dışı girişler tarihin en düşük seviyesine geriledi"

Başkan seçildikten sonra acil durum ilan ettim ve ülkemizin işgalini durdurmak için sınır bölgede kolluk kuvvetlerini devreye soktum. Yasa dışı girişler tarihin en düşük seviyesine geriledi. Sözlerime kulak verdiler ve gelmemeyi tercih ettiler.

"Amerika'da ifade özgürlüğünü geri getirdim"

Joe Biden tarihimizin en kötü başkanı. Adil olmayan Paris İklim Anlaşması'ndan çekildim. Biden'ın bütün çevresel kısıtlamalarını kaldırdım.

Tüm devlet sansürünü sona erdirdim ve Amerika'da ifade özgürlüğünü geri getirdim. ABD'nin resmi dilini de İngilizce olarak tayin ettim. Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdim. Sözde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını tüm federeal hükümetlerde sona erdirdik. Ülkemiz artık bu şekilde aşırı hassas olmayacak.

"İnsanlar liyakata göre göreve alınmalı"

Doktor da olsanız, avukat da olsanız, liyakat ve becerinize göre işe alınmalısınız, hangi ırktan ya da cinsiyetten olduğunuza göre değil. İnsanlar liyakata göre göreve alınmalı.

"Tarihin en kötü enflasyonunu gördüm"

Geçmiş yönetim bize enflasyon kabusu bıraktı. 47 yılın, belki de tarihin en kötü enflasyonunu gördüm. Başkan olarak bu hasarı geri çevirmek için çalışıyorum. Biden özellikle yumurta fiyatlarının kontrolden çıkmasına müsaade etti. Bunu düşürmek için çalışıyoruz.

Üniversite mezunlarımızın başka ülkelerde çalışmasının önüne geçmek için önlemler alacağız.

"5 milyon dolarlık iş kuran ABD vatandaşı olacak"

Enerji fiyatlarını düşüreceğiz, ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Altın kart uygulamasına başlayacağız. 5 milyon dolarlık iş kuran ABD vatandaşı olacak.

Fazla mesai ve bahşişlerden vergi alınmayacak. Gerçek demokrasiyi ABD'ye getireceğiz.

"Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak"

Araç kredilerinin vergiden düşürülmesini sağlayacağım ancak otomobil ABD'de üretildiyse...

Karşılıklı gümrük vergisi uygulaması 2 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak.

"Ukrayna masaya gelmeye hazır"

Avrupa Ukrayna'ya bizden çok daha az yardım yaptı. Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çalışıyorum.

Zelenskiy'den mektup aldım, Ukrayna kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır..."