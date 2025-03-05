Dünyanın beklediği konuşmada gerginlik!Trump'tan en uzun Kongre konuşması: Zelenski'den mektup aldım

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı. Amerikan Başkanlık Projesi’nin verilerine göre, bir başkanın kongrede yaptığı en uzun konuşma olarak kayıtlara geçti.

Konuşmaya damga vuran an

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında Temsilciler Meclisi salonunda gerginlik oldu. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor" dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

"Amerika geri döndü"

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Amerika geri döndü. 6 hafta önce bu binanın çatısı altında durdum ve ABD'nin altın çağının başlangıcında olduğumuzu söyledim. 43 günde çoğu yönetimin başaramadığı başarılara imza attık ve bu daha başlangıç. Bugün Meclis'e dönerek ABD momentumun geri döndüğünü söylüyorum ve Amerikan rüyası her zamankinden daha canlı gözümüzün önünde. Başkanlık seçimi hiç görülmemiş bir oyla kazandık. Oylamayı çok büyük bir farkla kazandık. Haritanın neredeyse tamamı Cumhuriyetçiler lehine kıpkırmızıydı. Amerikalıların çoğu Amerika'nın doğru yolda olduğuna inanıyor.

Geçtiğimiz 6 haftada 100 kararname imzaladım ve 400'den fazla faaliyette bulundum. Mantık, güvenlik ve refahı geri getirmek için adım atmaktan çekinmedim. Ülkemde herkes işinin yapması gerekiyor ve ben şu an işimi yapıyorum. Başkanlığımızın ilk ayı ABD Başkanlığındaki en başarılı dönem. Bir sürü kişi bunu söylüyor.

"Yasa dışı girişler tarihin en düşük seviyesine geriledi"

Başkan seçildikten sonra acil durum ilan ettim ve ülkemizin işgalini durdurmak için sınır bölgede kolluk kuvvetlerini devreye soktum. Yasa dışı girişler tarihin en düşük seviyesine geriledi. Sözlerime kulak verdiler ve gelmemeyi tercih ettiler.

Biden, ABD tarihindeki en kötü başkan. Onun döneminde binlerce kişi ülkemizi işgal etti. Bunların çoğu, hırsız, katil. Dünyadaki en ölümcül hastalığın ilacını bulabilirim ve buradaki insanlar beni yine de alkışlamayıp tebrik etmeyeceklerdir. 5. defadır bu konuşmayı yapıyorum ve bu çok üzücü. Karşımda oturan Demokratlar, neden bize bir geceliğine bize katılmıyorsunuz? Gelin bir akşamlığına bize katılın ve Amerika'yı yeniden harika yapalım.

"Yurt dışına yapılan tüm yardımları da askıya aldık"

Yönetimim her gün Amerikan ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyor. Büyük hayaller için çalışıyoruz. Bütün regülasyonları durdurduk ve yurt dışına yapılan tüm yardımları da askıya aldık.

Bu yapılan Yeşil Anlaşmayı iptal ettim. O dolandırıcılıktı. Farklı ülkelerin ödemediği paraları ödüyorduk. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nü de dinlemeyi bıraktık. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldık. Onlar ABD düşmanı.

Bizden önceki yönetimin elektrikli araba kısıtlamasını da kaldırdık. İnsanlar istediği arabayı alacak.

Bütün hükümet sansürünü ortadan kaldırdım ve özgür düşünceyi Amerika'ya yeniden getirdim.

ABD'nin resmi dilini de İngilizce olarak tayin ettim. Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdim. Sözde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını tüm federeal hükümetlerde sona erdirdik. Ülkemiz artık bu şekilde aşırı hassas olmayacak.

"İnsanlar liyakata göre göreve alınmalı"

Doktor da olsanız, avukat da olsanız, liyakat ve becerinize göre işe alınmalısınız, hangi ırktan ya da cinsiyetten olduğunuza göre değil. İnsanlar liyakata göre göreve alınmalı.

2 gün önce yeni bir kararname imzaladım ve İngilizce'yi ABD'nin resmi ilan etti. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdım. Aynı zamanda kapsayıcılık politikalarının hegemonyasını da ortadan kaldırdık. Artık federal hükümeti boğazlayamayacaklar. Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Yüce mahkememiz de bize destek çıktı.

"Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım"

Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırılıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım. Size anlattığım mantık devrimimizin ufak bir parçası. Mantık artık genel bir tema olacak ve bir daha geri adıma atmayacağız bu konuda.

"Enflasyonla çok uzun süredir savaşıyoruz ancak son 4 yılda görülmemiş bir yükselişe şahit olduk"

Önceliklerim arasında ekonomimizi kurtarmak var. Çalışan ailelere destek olmak istiyoruz. Geçtiğimiz yönetimde ekonomik bir fiyasko yaşadık. Market ve enerji fiyatları çok yükseldi. Enflasyonla çok uzun süredir savaşıyoruz ancak son 4 yılda görülmemiş bir yükselişe şahit olduk. ABD'yi yeniden yaşanabilir hale getireceğiz. Biden, özellikle yumurta fiyatlarının kontrolden çıkmasına izin verdi. Fiyatlar almış başını gitmiş durumda. Bunu yerine geri getireceğiz.

"Ofisi devraldığım ilk gün 'enerji acil durumu' ilan ettim"

Enflasyonla olan savaşımızda bir odağımız da enerji fiyatlarını düşürmek. 100'den fazla enerji kaynağı oluşturmak istiyoruz. Hiçbir zaman bunun gibi bir adım görmedik. Bu yüzden ofisi devraldığım ilk gün 'enerji acil durumu' ilan ettim. Oluşturduğumuz en iyi takımı görevlendirdim. Benim yönetimimim doğalgaz hattı oluşturmakla da ilgileniyor. Japonya'ya kadar uzanmasını istiyoruz. Ve yatırım alıyoruz.

"Elon, çok sıkı çalışıyorsun"

Tarihi bir adım atacağım ve kritik mineral üretiminde de çok büyük bir ilerleme yaşayacağız. Enflasyonla savaşımızda enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra vergi paralarının nereye gittiğine de dikkat edeceğiz. Bunun için de yeni bir departman oluşturdum. Bu departmanın başında da Elon Musk var. Teşekkür ediyorum Elon. Çok sıkı çalışıyorsun. Bunu yapmak zorunda değildi. Buradaki herkes seni takdir ediyor. İsraf ettiğimiz rakama bakın. 27 milyon dolar yasa dışı göçmenlere gidiyor. 45 milyon dolar kapsayıcılık adımlarına gidiyor. 40 milyon dolar sekreter göçmenlerine gidiyor. Onun ne olduğunu kimse bilmiyor. 8 milyon LGBT'ye gidiyor. 8 milyon dolar farelerin cinsiyetini değiştirmek için para harcıyoruz. Sol propagandasına da para ödüyoruz Moldova'da. 3.9 milyon dolar bir balık takip sistemi için harcanıyor. Liberya'da su güvenliği için para harcıyoruz. Sosyal güvenlik ülkemizde korkunç. 3.6 milyon kişi 110-119 yaş arasında gözüküyor. Bu kadar uzun yaşayan insanların olduğunu bilmiyordum. 3.47 milyon kişi 120 yaşından 130 yaşına yaşıyor gözüküyor. 3.9 milyon kişi 130 yaşından 139 yaşıyor gözüküyor. Bu insanların çoğuna para ödeniyor. Ve bu kişileri arıyoruz. 130 bin kişi de 160 yaşından büyük gözüküyor. Beklediğimden çok daha sağlıklı ülkemiz var. 130 bin kişi 220 ile 230 yaş arasında görünüyor. 1 kişi 360 yaşında gözüküyor kayıtlarda. Ülkemizde 100 yaş kadar daha yaşlı. Bu paraların nereye gittiğini tespit edeceğiz. Bu dolandırıcılıklara son vereceğiz. Enflasyonla savaşacağız. Market fiyatlarını düşüreceğiz.

"5 milyon dolarlık iş kuran ABD vatandaşı olacak"

Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde gold kart uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız.

"Fazla mesai ücretlerine bahşişlere vergi uygulanmayacak"

Benim yönetimimim hesap vermeyen bürokrasiyi düzene sokacak ve demokrasiyi ABD'ye yeniden getirecek. Bu israfı durduracağız. Bugün seçilmemiş bürokratları işlerinden alacağız. Bir sonraki adımımız da bu Kongre'nin herkes için vergi düşüşü uygulaması. Bu adıma karşı çıkarsanız oy alamazsınız. Gelir vergilerini düşürmek planlarımızın bir parçası olacak. Bundan sonra fazla mesai ücretlerine bahşişlere vergi uygulanmayacak. Faiz ödemeleri düşürmek istiyorum. ABD'de üretilen otomobillerde vergi düşüreceğiz. Otomobil sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş istiyoruz. Bu otomobil üreticilerini çok heyecanlandırdı. Büyük fabrikalar açacaklarını söylediler. Bu 5 Kasım'daki seçim sayesinde oluyor. Yerli üretimdeki vergileri de azaltacağız. 20 Ocak 2025'ten itibaren uygulamada olacak.

"Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz"

Geriye dönük de kapsayacak. Eğer ABD'de üretim yapmıyorsanız Trump yönetimi altında gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Bazen bu vergi çok büyük olacak. Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Bu dostlarımızın da düşmanlarımızın da yaptığı bir şey. 1 Nisan'da yapacaktım ama şaka yaptığımı düşünmesinler diye 2 Nisan'da gümrük vergilerini uygulayacağız. Bizi pazarlarının dışında bırakmaya çalışırlarsa bizde onları kendi pazarımızdan uzaklaştıracağız. Bunu Çin ile yaptım ve başka ülkelerde de yaptım. Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz. Geçtiğimiz 3 ayda Meksika ve Kanada hakkında çok konuşuldu. Ülkemize metamfetamin girişine izin verdik. Binlerce aile yok oldu. ABD buna daha fazla müsaade etmeyecek. Teknoloji şirketlerinin ABD'de üretim yapmasını sağlıyoruz. Gümrük vergisini ortadan kaldırdık. Onlara para vermiyoruz. Gümrük vergisini kaldırdık. Bu onların gelmesi için önemli bir sebep.

"Biden tarihimizin en kötü başkanı"

Biden sadece sınırları açmakla kalmadı. Bir sürü şehrimiz yasa dışı göçmenlerin akınlarıyla kapasitesinin üzerine çıktı. ABD'nin büyük özgürleşme sürecini yaşıyoruz. Ancak hala yapmamız gereken çok iş var. ABD'nin gerçek kurtuluşuna imza atıyoruz. Joe Biden tarihimizin en kötü başkanı.

500 milyar dolar açık var. Açıkları kapatarak enflasyonu düşüreceğiz. Altın kart uygulamasına başlayacağız. 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız.

"Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak"

Panama Kanalını geri istiyoruz. Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı. Kanal Amerika için üretildi, onu geri alacağız.

"Grönland'ı alacağımıza inanıyorum"

Sevgili Grönland'lılar sizin kendi kaderinizi belirleme hakkınıza saygı duyuyoruz ancak ABD'ye gelmenize ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir şekilde Grönland'ı alacağımıza inanıyorum.

"Ukrayna masaya gelmeye hazır"

Zelenski masaya gelmeye hazır. Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylüyor. Rusya da barışa hazır, Bölgede akan kan bir an önce durmalı."

Mars’a Amerikan bayrağı dikme sözü

Trump, ABD’nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını da vurgulayarak, Amerikan bayrağını Mars’a dikme hedeflerinin olduğunu açıkladı. Uzay çalışmalarının hızlandırılacağını belirten Trump, "Amerikan ruhunun durdurulamaz gücünü yeniden keşfedeceğiz ve Amerikan rüyasının sınırsız vaadini yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Amerika'nın altın çağının daha yeni başladığını belirterek, "Tanrı Amerika'yı korusun" sözleri ile konuşmasını bitirdi.

Tarihin en uzun Kongre konuşması

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’ye hitaben yaptığı konuşmasını gece 23:00’e doğru tamamladı ve bu konuşma, Amerikan Başkanlık Projesi’nin verilerine göre, bir başkanın kongrede yaptığı en uzun konuşma olarak kayıtlara geçti.

Toplam 1 saat 39 dakika süren bu konuşma, hem Birliğin Durumu konuşmaları, hem de başkanların ilk yıllarında yaptığı benzer formatlı konuşmalar arasında en uzun süreli olanı oldu.

Daha önceki en uzun konuşma, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 2000 yılında 89 dakika olarak kaydedilmişti. Bu süreye alkışlar ve kesintiler de dahil. Trump’ın Kongre'ye yönelik bir önceki en uzun konuşması ise 2019 yılında 1 saat 22 dakika sürmüştü.