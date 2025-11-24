  1. Ekonomim
  Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtüyor
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da lav akışının yeniden başladığını duyurdu.

USGS tarafından açıklamada, volkanik hareketliliğin sürdüğü belirtilerek, özellikle bugün ve 25 Kasım Salı günü arasında yeni ve güçlü bir lav püskürtme olayının yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedildi.

Hawaii’nin Büyük Ada’sında yer alan ve korunan bir alan olan Volcanoes National Park içinde bulunan Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri. Yaklaşık bir yıldır aralıklı olarak faaliyette ve yaklaşan bu patlama, geçen aralıktan bu yana 37’nci patlama olacak.

