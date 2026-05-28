Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı: Çin listeyi salladı!

CompaniesMarketCap verilerine dayanan araştırmaya göre dünyanın en büyük 50 bankası toplam 101,6 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor. Listenin zirvesi ise açık ara Çin bankalarının kontrolünde. Dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çinli olurken, ilk 50'de yer alan 13 Çin bankası tek başına toplam varlıkların yaklaşık yüzde 39'unu elinde bulunduruyor.

Küresel ekonominin kalbi olarak görülen bankacılık sektöründe ağırlık merkezi giderek daha fazla Asya'ya kayıyor.

Visual Capitalist'in yayımladığı son çalışmaya göre dünyanın en büyük 50 bankasının yönettiği toplam varlık büyüklüğü 101,6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bırakırken, küresel finans sisteminin ne kadar devasa bir ölçeğe ulaştığını da ortaya koyuyor.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Çin'in bankacılık alanındaki üstünlüğü oldu.

Dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin devletinin kontrolündeki kuruluşlardan oluşuyor. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), Çin Tarım Bankası, Çin İnşaat Bankası ve Çin Bankası'nın toplam varlık büyüklüğü 25,5 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, ilk 50 bankanın toplam varlıklarının yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

ABD'nin finans devi JPMorgan Chase ise 4,4 trilyon dolarlık varlıkla ancak beşinci sırada yer alabiliyor. Buna rağmen JPMorgan, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankası olmayı sürdürüyor.

Bölgesel dağılıma bakıldığında Asya açık ara önde bulunuyor. İlk 50 listesinde yer alan 19 Asya bankasının toplam varlığı 49 trilyon doları aşarken, Avrupa 28,8 trilyon dolar, Kuzey Amerika ise 22,1 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüne sahip. Çinli bankalar tek başlarına küresel listenin toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 39'unu oluşturuyor.

Dünyanın en büyük 50 bankası

Sıra Banka Ülke Varlık (Milyar Dolar)
1 ICBC Çin 7.300
2 Agricultural Bank of China Çin 6.800
3 China Construction Bank Çin 6.200
4 Bank of China Çin 5.300
5 JPMorgan Chase ABD 4.400
6 Bank of America ABD 3.400
7 BNP Paribas Fransa 3.300
8 HSBC Birleşik Krallık 3.200
9 Crédit Agricole Fransa 2.800
10 Mitsubishi UFJ Financial Group Japonya 2.700
11 Citigroup ABD 2.700
12 Postal Savings Bank of China Çin 2.500
13 Santander İspanya 2.200
14 Bank of Communications Çin 2.200
15 Wells Fargo ABD 2.200
16 Barclays Birleşik Krallık 2.100
17 Sumitomo Mitsui Financial Group Japonya 2.000
18 Mizuho Financial Group Japonya 1.900
19 Société Générale Fransa 1.800
20 Goldman Sachs ABD 1.800
21 China Merchants Bank Çin 1.800
22 Royal Bank of Canada Kanada 1.700
23 Deutsche Bank Almanya 1.700
24 UBS İsviçre 1.600
25 Japan Post Bank Japonya 1.600
26 Toronto-Dominion Bank Kanada 1.500
27 Industrial Bank Çin 1.500
28 Morgan Stanley ABD 1.400
29 CITIC Bank Çin 1.400
30 Shanghai Pudong Development Bank Çin 1.400
31 Lloyds Banking Group Birleşik Krallık 1.300
32 ING Hollanda 1.200
33 Intesa Sanpaolo İtalya 1.100
34 China Minsheng Bank Çin 1.100
35 Scotiabank Kanada 1.100
36 İsviçre Merkez Bankası İsviçre 1.100
37 Bank of Montreal Kanada 1.100
38 UniCredit İtalya 1.000
39 China Everbright Bank Çin 1.000
40 BBVA İspanya 1.000
41 NatWest Group Birleşik Krallık 962
42 Commonwealth Bank Avustralya 944
43 Standard Chartered Birleşik Krallık 920
44 State Bank of India Hindistan 878
45 ANZ Bank Avustralya 857
46 CIBC Kanada 832
47 Ping An Bank Çin 820
48 CaixaBank İspanya 780
49 Nordea Bank Finlandiya 769
50 DBS Group Singapur 699

 

Liste, küresel finansın ağırlık merkezinin giderek daha fazla Çin ve Asya eksenine kaydığını ortaya koyuyor. ABD hâlâ dünyanın en büyük sermaye piyasasına sahip olsa da, bilanço büyüklüğü açısından Çinli bankaların ulaştığı ölçek dikkat çekiyor. Özellikle devlet destekli büyük Çin bankalarının son yıllarda kredi hacmini ve bilanço büyüklüklerini artırması, küresel bankacılıkta güç dengelerini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.