Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı: Çin listeyi salladı!
CompaniesMarketCap verilerine dayanan araştırmaya göre dünyanın en büyük 50 bankası toplam 101,6 trilyon dolarlık varlığı yönetiyor. Listenin zirvesi ise açık ara Çin bankalarının kontrolünde. Dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çinli olurken, ilk 50'de yer alan 13 Çin bankası tek başına toplam varlıkların yaklaşık yüzde 39'unu elinde bulunduruyor.
Küresel ekonominin kalbi olarak görülen bankacılık sektöründe ağırlık merkezi giderek daha fazla Asya'ya kayıyor.
Visual Capitalist'in yayımladığı son çalışmaya göre dünyanın en büyük 50 bankasının yönettiği toplam varlık büyüklüğü 101,6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bırakırken, küresel finans sisteminin ne kadar devasa bir ölçeğe ulaştığını da ortaya koyuyor.
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Çin'in bankacılık alanındaki üstünlüğü oldu.
Dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin devletinin kontrolündeki kuruluşlardan oluşuyor. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), Çin Tarım Bankası, Çin İnşaat Bankası ve Çin Bankası'nın toplam varlık büyüklüğü 25,5 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, ilk 50 bankanın toplam varlıklarının yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.
ABD'nin finans devi JPMorgan Chase ise 4,4 trilyon dolarlık varlıkla ancak beşinci sırada yer alabiliyor. Buna rağmen JPMorgan, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankası olmayı sürdürüyor.
Bölgesel dağılıma bakıldığında Asya açık ara önde bulunuyor. İlk 50 listesinde yer alan 19 Asya bankasının toplam varlığı 49 trilyon doları aşarken, Avrupa 28,8 trilyon dolar, Kuzey Amerika ise 22,1 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüne sahip. Çinli bankalar tek başlarına küresel listenin toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 39'unu oluşturuyor.
Dünyanın en büyük 50 bankası
|Sıra
|Banka
|Ülke
|Varlık (Milyar Dolar)
|1
|ICBC
|Çin
|7.300
|2
|Agricultural Bank of China
|Çin
|6.800
|3
|China Construction Bank
|Çin
|6.200
|4
|Bank of China
|Çin
|5.300
|5
|JPMorgan Chase
|ABD
|4.400
|6
|Bank of America
|ABD
|3.400
|7
|BNP Paribas
|Fransa
|3.300
|8
|HSBC
|Birleşik Krallık
|3.200
|9
|Crédit Agricole
|Fransa
|2.800
|10
|Mitsubishi UFJ Financial Group
|Japonya
|2.700
|11
|Citigroup
|ABD
|2.700
|12
|Postal Savings Bank of China
|Çin
|2.500
|13
|Santander
|İspanya
|2.200
|14
|Bank of Communications
|Çin
|2.200
|15
|Wells Fargo
|ABD
|2.200
|16
|Barclays
|Birleşik Krallık
|2.100
|17
|Sumitomo Mitsui Financial Group
|Japonya
|2.000
|18
|Mizuho Financial Group
|Japonya
|1.900
|19
|Société Générale
|Fransa
|1.800
|20
|Goldman Sachs
|ABD
|1.800
|21
|China Merchants Bank
|Çin
|1.800
|22
|Royal Bank of Canada
|Kanada
|1.700
|23
|Deutsche Bank
|Almanya
|1.700
|24
|UBS
|İsviçre
|1.600
|25
|Japan Post Bank
|Japonya
|1.600
|26
|Toronto-Dominion Bank
|Kanada
|1.500
|27
|Industrial Bank
|Çin
|1.500
|28
|Morgan Stanley
|ABD
|1.400
|29
|CITIC Bank
|Çin
|1.400
|30
|Shanghai Pudong Development Bank
|Çin
|1.400
|31
|Lloyds Banking Group
|Birleşik Krallık
|1.300
|32
|ING
|Hollanda
|1.200
|33
|Intesa Sanpaolo
|İtalya
|1.100
|34
|China Minsheng Bank
|Çin
|1.100
|35
|Scotiabank
|Kanada
|1.100
|36
|İsviçre Merkez Bankası
|İsviçre
|1.100
|37
|Bank of Montreal
|Kanada
|1.100
|38
|UniCredit
|İtalya
|1.000
|39
|China Everbright Bank
|Çin
|1.000
|40
|BBVA
|İspanya
|1.000
|41
|NatWest Group
|Birleşik Krallık
|962
|42
|Commonwealth Bank
|Avustralya
|944
|43
|Standard Chartered
|Birleşik Krallık
|920
|44
|State Bank of India
|Hindistan
|878
|45
|ANZ Bank
|Avustralya
|857
|46
|CIBC
|Kanada
|832
|47
|Ping An Bank
|Çin
|820
|48
|CaixaBank
|İspanya
|780
|49
|Nordea Bank
|Finlandiya
|769
|50
|DBS Group
|Singapur
|699
Liste, küresel finansın ağırlık merkezinin giderek daha fazla Çin ve Asya eksenine kaydığını ortaya koyuyor. ABD hâlâ dünyanın en büyük sermaye piyasasına sahip olsa da, bilanço büyüklüğü açısından Çinli bankaların ulaştığı ölçek dikkat çekiyor. Özellikle devlet destekli büyük Çin bankalarının son yıllarda kredi hacmini ve bilanço büyüklüklerini artırması, küresel bankacılıkta güç dengelerini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.