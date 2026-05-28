Dünyanın en büyük 50 bankası açıklandı: Çin listeyi salladı!

Küresel ekonominin kalbi olarak görülen bankacılık sektöründe ağırlık merkezi giderek daha fazla Asya'ya kayıyor.

Visual Capitalist'in yayımladığı son çalışmaya göre dünyanın en büyük 50 bankasının yönettiği toplam varlık büyüklüğü 101,6 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, birçok ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bırakırken, küresel finans sisteminin ne kadar devasa bir ölçeğe ulaştığını da ortaya koyuyor.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Çin'in bankacılık alanındaki üstünlüğü oldu.

Dünyanın en büyük dört bankasının tamamı Çin devletinin kontrolündeki kuruluşlardan oluşuyor. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), Çin Tarım Bankası, Çin İnşaat Bankası ve Çin Bankası'nın toplam varlık büyüklüğü 25,5 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, ilk 50 bankanın toplam varlıklarının yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor.

ABD'nin finans devi JPMorgan Chase ise 4,4 trilyon dolarlık varlıkla ancak beşinci sırada yer alabiliyor. Buna rağmen JPMorgan, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankası olmayı sürdürüyor.

Bölgesel dağılıma bakıldığında Asya açık ara önde bulunuyor. İlk 50 listesinde yer alan 19 Asya bankasının toplam varlığı 49 trilyon doları aşarken, Avrupa 28,8 trilyon dolar, Kuzey Amerika ise 22,1 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüne sahip. Çinli bankalar tek başlarına küresel listenin toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 39'unu oluşturuyor.

Dünyanın en büyük 50 bankası

Sıra Banka Ülke Varlık (Milyar Dolar) 1 ICBC Çin 7.300 2 Agricultural Bank of China Çin 6.800 3 China Construction Bank Çin 6.200 4 Bank of China Çin 5.300 5 JPMorgan Chase ABD 4.400 6 Bank of America ABD 3.400 7 BNP Paribas Fransa 3.300 8 HSBC Birleşik Krallık 3.200 9 Crédit Agricole Fransa 2.800 10 Mitsubishi UFJ Financial Group Japonya 2.700 11 Citigroup ABD 2.700 12 Postal Savings Bank of China Çin 2.500 13 Santander İspanya 2.200 14 Bank of Communications Çin 2.200 15 Wells Fargo ABD 2.200 16 Barclays Birleşik Krallık 2.100 17 Sumitomo Mitsui Financial Group Japonya 2.000 18 Mizuho Financial Group Japonya 1.900 19 Société Générale Fransa 1.800 20 Goldman Sachs ABD 1.800 21 China Merchants Bank Çin 1.800 22 Royal Bank of Canada Kanada 1.700 23 Deutsche Bank Almanya 1.700 24 UBS İsviçre 1.600 25 Japan Post Bank Japonya 1.600 26 Toronto-Dominion Bank Kanada 1.500 27 Industrial Bank Çin 1.500 28 Morgan Stanley ABD 1.400 29 CITIC Bank Çin 1.400 30 Shanghai Pudong Development Bank Çin 1.400 31 Lloyds Banking Group Birleşik Krallık 1.300 32 ING Hollanda 1.200 33 Intesa Sanpaolo İtalya 1.100 34 China Minsheng Bank Çin 1.100 35 Scotiabank Kanada 1.100 36 İsviçre Merkez Bankası İsviçre 1.100 37 Bank of Montreal Kanada 1.100 38 UniCredit İtalya 1.000 39 China Everbright Bank Çin 1.000 40 BBVA İspanya 1.000 41 NatWest Group Birleşik Krallık 962 42 Commonwealth Bank Avustralya 944 43 Standard Chartered Birleşik Krallık 920 44 State Bank of India Hindistan 878 45 ANZ Bank Avustralya 857 46 CIBC Kanada 832 47 Ping An Bank Çin 820 48 CaixaBank İspanya 780 49 Nordea Bank Finlandiya 769 50 DBS Group Singapur 699

Liste, küresel finansın ağırlık merkezinin giderek daha fazla Çin ve Asya eksenine kaydığını ortaya koyuyor. ABD hâlâ dünyanın en büyük sermaye piyasasına sahip olsa da, bilanço büyüklüğü açısından Çinli bankaların ulaştığı ölçek dikkat çekiyor. Özellikle devlet destekli büyük Çin bankalarının son yıllarda kredi hacmini ve bilanço büyüklüklerini artırması, küresel bankacılıkta güç dengelerini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.