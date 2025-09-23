  1. Ekonomim
Botsvana’da 2 bin 488 karatlık dev elmas bulundu. "Motswedi" adı verilen taşın değeri henüz belirlenmedi ama uzmanlara göre 100 milyon doları aşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük elması sahibini bekliyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Botsvana’da geçen yıl bulunan 2 bin 488 karatlık devasa elmas, müzeye ya da özel bir koleksiyona girmeden önce değerinin belirlenmesini bekliyor. "Motswedi" adı verilen taş, şu anda Belçika’nın Anvers kentinde faaliyet gösteren HB Antwerp firması tarafından inceleniyor.

Benzersiz elmas yaklaşık yarım kilo ağırlığında!

Yaklaşık yarım kilogram ağırlığındaki Motswedi, ülkenin kuzeydoğusundaki Karowe madeninde keşfedildi.

Afrika’nın en büyük elmas üreticisi olan Botsvana’daki bu maden, Kanadalı Lucara Diamond şirketine ait. Lucara, 10,8 karattan büyük taşların işlenmesi ve pazarlanması için HB Antwerp ile ortaklık yapıyor.

Değeri dudak uçuklatıyor

HB Antwerp sözcüsü Margaux Donckier, taşın değer biçilebilmesi için önce kesim sonrası verimlerinin görülmesi gerektiğini belirtti. Ancak firmanın elinde Motswedi’nin de aralarında bulunduğu dört büyük taş bulunuyor. Bunların toplamda en az 100 milyon dolar getirmesi bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından talep var!

Donckier, bu büyüklükte taşların son derece nadir olduğunu, bu nedenle müzelerde sergilenebileceğini ya da koleksiyonuna katmak isteyen zengin alıcıların ilgisini çekebileceğini söyledi. Motswedi için şimdiden dünyanın dört bir yanından talep olduğu ifade edildi.

Rekor elmaslar listesi

Motswedi’den önce Botsvana’da bulunan en büyük taş, yine Karowe madeninde 2019’da çıkarılan ve 1.758 karat ağırlığında olan "Sewelo" idi. Tarihte bulunan en büyük elmas ise 1905’te Güney Afrika’da keşfedilen, 3.106 karatlık Cullinan oldu.

Cullinan’dan kesilen taşlardan biri, "Afrika Yıldızı" adıyla Londra Kulesi’nde sergilenen Britanya Kraliyet mücevherleri arasında yer alıyor.

