  Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!
Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!

Kaçak yayın tutkunları için kötü haber geldi. 1,6 milyar ziyaretçi ile dünyanın en büyük kaçak spor yayını platformu Streameast, resmi olarak kapatıldı.

Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!
İnternet üzerinden telif hakkı ihlali yapan ve başta spor müsabakları olmak üzere birçok yayını izinsiz olarak kullanıcılarına sunan kaçak platformlara yönelik küresel bir operasyon daha gerçekleştirildi. Dünyanın en popüler kaçak spor yayın sitesi olarak bilinen Streameast, dün alınan bir mahkeme kararı ile resmen kapatıldı.

Dünyanın en büyük futbol ligleri başta olmak üzere NBA de dahil farklı branşlardan da büyük liglerin yayınlarını yapan platform, ABD merkezli bir korsan karşıtı grup tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kapatıldı.

Streameast, Premier Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne kadar en büyük futbol liglerinden kaçak yayınlar yapıyordu. Buna ek olarak NBA, NFL gibi farklı branşların büyük ligleri için de sıkça tercih edilen bir platformdu. 80 yetkisiz domain’e erişim sunan platformun sadece geçen 1,6 milyar ziyaretçisi olduğu düşünülüyor.

Kendini dünyanın en büyük içerik koruma organizasyonu olarak nitelendiren ACE isimli grup, Mısırlı kolluk kuvvetleriyle iş birliğine giderek Sheikh Zayed şehrinde Streameast ile alakalı baskınlar yaptı ve birden fazla kişiyi tutukladı.

