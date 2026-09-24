Dünyanın en büyük robot pazarı olan Çin, küresel payını yüzde 59'a çıkardı

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Merkezi Frankfurt'ta bulunan Uluslararası Robotik Federasyonunun (IFR) yayımladığı "Dünya Robotik 2026" raporuna göre, Çin'de 2025'te kurulan sanayi robotu sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 354 bine ulaştı.

Robot sayısı, dünya genelinin yüzde 59'una ulaştığı ülke, bu alanda açık arayla "en büyük pazar" konumunu korudu.

Bu dönemde ülkede elektrik elektronik, otomotiv, metal ve makine sektörleri, sanayi robotu talebine öncülük etti. Elektrik elektronik endüstrisindeki sanayi robotu sayısı yıllık yüzde 16 artışla 96 bin 400'e, otomotiv endüstrisinde yüzde 38 artışla 78 bin 900'e ve metal ile makine endüstrilerinde ise yüzde 44 artışla 78 bin 700'e yükseldi.

Çin'in yerli robot üreticilerinin tedarik ettiği robot sayısı yıllık yüzde 15 artışla 195 bin oldu ve toplam içindeki payı yüzde 55'e çıktı.

IFR, yaşlanan nüfus ve iş gücü açığının sonucu olarak Çin'de sanayi robotlarına olan talebin artacağı ve iç pazarın 2029'a dek yıllık ortalama yüzde 5 ila 10 büyüyeceği tahmininde bulundu.