Dünyanın en çok kazanan şirketi belli oldu

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Samsung Electronics, üçüncü çeyrekte 107,4 trilyon won, yaklaşık 75 milyar dolar faaliyet karı açıkladı. Şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 783, önceki çeyreğe kıyasla ise yüzde 20 yükseldi.

Samsung’un ulaştığı sonuç, Nvidia’nın aynı dönem için tahmin edilen 97 trilyon wonluk faaliyet karını geride bıraktı. Böylece Güney Koreli şirket, söz konusu dönemde dünyanın en yüksek üç aylık faaliyet karını elde eden şirket oldu. Sonuçlarda, yapay zeka sistemlerinin çalışması için gereken gelişmiş bellek çiplerine yönelik talebin artması etkili oldu.

Yapay zeka talebi bellek çiplerine ilgiyi artırdı

Samsung’un karındaki yükselişte DRAM ve NAND flash gibi bellek ürünlerini kapsayan iş kolu öne çıktı. Yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımların artması, yüksek performanslı bellek çözümlerine yönelik talebi destekliyor.

Özellikle yüksek bant genişlikli bellek (HBM), yapay zeka hızlandırıcılarının performansı açısından kritik bir bileşen olarak değerlendiriliyor. Samsung’un bu alandaki faaliyetleri, şirketin gelecek dönem kazanç beklentileri bakımından önem taşıyor.

KB Securities analistleri, HBM fiyatlarındaki artışın Samsung’un karlılığını desteklemeyi sürdürebileceğini öngörüyor. Aracı kurum, HBM ürünlerinin ortalama satış fiyatlarının yıllık bazda yüzde 100’den fazla artabileceğini tahmin ediyor. Yeni nesil HBM4 ürünlerinin daha yüksek fiyatlarla satılması da bu beklentiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Samsung’un dördüncü çeyrek beklentisi de yükseldi

KB Securities, Samsung’un dördüncü çeyrek faaliyet karının 114 trilyon wona ulaşmasını bekliyor. Bu tutarın 113 trilyon wonluk bölümünün bellek çipi faaliyetlerinden gelmesi öngörülüyor.

Bu tahmin, şirketin kârlılığında bellek iş kolunun ağırlığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte söz konusu rakamlar analist beklentilerini yansıtıyor; henüz açıklanmış finansal sonuçlar değil. Samsung’un önümüzdeki dönemdeki performansı, yapay zeka yatırımlarının seyri, bellek fiyatları ve yeni nesil ürünlere yönelik talep gibi faktörlere bağlı olacak.

Analistler Samsung hisselerinde yükseliş potansiyeli görüyor

KB Securities, Samsung hisseleri için “Al” tavsiyesini korurken hedef fiyatını 600 bin won olarak belirledi. Kurum, şirketin mevcut değerlemesinin gelecekteki kazanç potansiyelini tam olarak yansıtmadığı görüşünü paylaştı.

Samsung’un ileriye dönük fiyat/kazanç oranı yaklaşık dört kat seviyesinde bulunuyor. KB Securities, güçlü kazanç beklentileri karşısında bu seviyenin düşük olduğunu değerlendiriyor. Analistler ayrıca şirketin hissedarlarına yönelik ödemelerini artırabileceğini düşünüyor. Samsung’un üç yıllık hissedar getirisi programında 110 trilyon won kaynak kaldığı belirtiliyor. Bunun 70-80 trilyon wonluk bölümünün nakit temettü olarak dağıtılması, kalan 30-40 trilyon wonluk tutarla ise hisse geri alımı yapılarak hisselerin iptal edilmesi olasılığı üzerinde duruluyor.

Samsung’un rekor karında gözler bellek pazarında

Samsung’un üçüncü çeyrekte Nvidia’yı faaliyet karı bakımından geride bırakması, yapay zeka sektöründeki büyümenin yalnızca işlemci üreticilerine değil, bellek teknolojisi geliştiren şirketlere de önemli katkı sağladığını gösteriyor.

Şirketin yüksek karlılığını sürdürüp sürdüremeyeceğinde HBM ürünlerine yönelik talep, bellek fiyatları ve yapay zeka altyapısına yapılan yatırımlar belirleyici olacak. Analistlerin beklentileri güçlü bir görünüm ortaya koysa da bu tahminlerin gerçekleşmesi piyasa koşullarına bağlı kalacak.