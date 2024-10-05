Dünyanın en eski bankasının hisseleri satışa hazırlanıyor

Reuters’ın haberine göre, İtalya, dünyada faaliyet gösteren en eski banka olan Monte dei Paschi di Siena'nın (MPS) yüzde 15'e kadar olan hissesini satmayı planlıyor. Bu satışla birlikte hükümetin, milyarlarca Euro yatırım yaptığı bankadaki payı yüzde 12'ye kadar düşebilir.

İtalya’da devlet, bankanın yüzde 26,7'sine sahip olurken, 2017 yılında bankayı devraldığından bu yana 7 milyar Euro yatırım yaptı. Ayrıca 2022'de önemli bir sermaye artırımına da büyük oranda katkı sağladı.

İtalya'nın bankayı yeniden özelleştirmesi gerekiyor

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, Hazine'nin yıl sonuna kadar bir başka piyasa satışı gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. İki kaynak, Hazine'nin bankadaki yüzde 10-15 civarındaki bir payı yatırımcılara satmayı planladığını söyledi.

Hazine, bankadaki orijinal yüzde 64 hissesini satarak yaklaşık 1,6 milyar Euro elde etti.

Avrupa Birliği kuralları, bankalara sağlanan devlet yardımlarının geçici olmasını şart koşuyor. Dolayısıyla İtalya'nın sonunda bankayı yeniden özelleştirmesi gerekiyor.

UniCredit MPS'yi almak istemişti

UniCredit, 2021 yılında MPS'yi devralma girişiminde bulunmuştu. Ancak, bankaya riskler için tazminat ödenmesi planı çerçevesinde bu girişim, son anda başarısız oldu.

UniCredit CEO'su Andrea Orcel, İtalya Hazinesi'nden milyarlarca Euro talep edince anlaşma çöktü.

Dünyanın en eski bankası yeniden yapılandı

O zamandan beri, MPS eski UniCredit yöneticisi Luigi Lovaglio yönetiminde yeniden yapılandı ve mahkeme kararları, kötü yönetim yıllarından kaynaklanan hukuki risklere karşı ayrılan parayı serbest bırakmasına izin verdi.

Ekim 2022'de Lovaglio, hisseleri tanesi 2 Eurodan satarak kritik bir hisse ihracı gerçekleştirdi ve elde edilen paranın büyük bir kısmını gönüllü personel tazminatlarını finanse etmek için kullandı.