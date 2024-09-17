Dünyanın en eski 'pazar' gazetesi satılıyor

Guardian Media Group (GMG), dünyanın en eski pazar gazetesi olan The Observer'ı, 5 yıl önce eski bir BBC ve Times yöneticisi tarafından kurulan bir girişim olan Tortoise Media'ya satmak için görüşmelerde bulunuyor.

Sky News'un haberine göre, GMG'nin bugün The Observer ekibine, Tortoise Media ile Şirket'in satışı hakkında özel görüşmelerde bulunduğunu bildirme sürecinde olduğunu duyurdu.

Görüşmelerin bir süredir devam ettiği belirtilirken, bankacılık kaynakları anlaşmaya varılamama ihtimalinin de bulunduğu uyarısında bulundu.

Habere göre, Tortoise Media, The Observer'a sahip olduğu ilk beş yıl içinde 25 milyon sterlinlik bir yatırım yapmayı planlıyor.