Dünyanın en güçlü kadınları açıklandı!

Dünya yeniden şekillenirken güç, yeniden yapılaşan merkezlerde yoğunlaşıyor. Bu yılın Forbes “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesi; yapay zekâ yatırımlarını yönlendiren, stratejik tedarik zincimlerini güvence altına almak için hükümetlerle yarışan ve tarihsel baskılar altında kurumları ayakta tutan kadınları öne çıkarıyor. Karmaşık ve iç içe geçmiş sistemlerde aldıkları kararlar, hangi ülkelerin ve şirketlerin kalıcı avantaj sahibi olacağını belirliyor. Tüm bu etkiye rağmen, kadınların en üst mertebelere ulaşımı hâlâ sınırlı; liste, gücün nerede yoğunlaştığını ve nerelerde sınırlı kaldığını açıkça gösteriyor.

Kadınların küresel stratejideki yükselişi

Kadınlar, gelecek on yılı tanımlayacak sistemleri yönlendiriyor. 2025 Forbes Güçlü Kadınlar listesinin gösterdiği gibi, teknoloji, finans ve siyasetteki etkileri derin ve küresel. Ancak gücün en üst katmanları hala sert biçimde bu alanlardan ayrılıyor.



Küresel teknolojiyi şekillendiren kadınlar

Teknolojide kadınların gücü en kritik noktalarda yoğunlaşıyor. Yapay zeka, modern şirket tarihinin en büyük altyapı atılımını tetikledi; S&P 500 teknoloji şirketlerinin yıllık 400 milyar dolardan fazla harcamasıyla güç, bu kapasiteyi kontrol edenlere kaydı. AMD CEO’su Lisa Su (10.), küresel yapay zeka ekosisteminin hızını belirleyen yarı iletken darboğazını kontrol ediyor. Kararları, sınıraşan yapay zeka şirketlerinin yatırımcı ve hükümetlere karşı belirlediği beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını etkiliyor.

Benzer bir otorite yoğunluğu, ölçeği artık küresel hisse senedi piyasalarını yönlendiren ve teknolojik ilerlemenin yönünü belirleyen ABD’nin “Muhteşem Yedilisi” içindeki dört teknoloji şirketinde de görülebilir. Alphabet’in başkanı ve Baş Yatırım Sorumlusu Ruth Porat (12.) ile Nvidia CFO’su Colette Kress (37.), Meta CFO’su Susan Li (41.) ve Microsoft CFO’su Amy Hood (16.), toplamda 8 trilyon doları aşan piyasa değerini yönetiyor. Kararları, yapay zekanın küresel ölçekte gelecek on yıl boyunca hızını, yönünü ve istikrarını belirliyor.

AI ekonomisinde kadın milyarderler

Yapay zeka yarışının hızlanmasıyla birlikte Anthropic’in kurucu ortağı ve başkanı Daniela Amodei (73. sıradan listeye ilk kez girdi), şirketinin 183 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasıyla kendi servetini yaratan bir milyarder oldu. Öne çıkan yapay zeka şirketlerinde hem kurucu hissesi hem de yönetim yetkisi taşıyan az sayıdaki kadından biri. OpenAI CFO’su Sarah Friar (50.), yarışı ateşleyen şirketin sermayesini yönetiyor. Bu pozisyonlara ulaşabilen kadınlar ciddi servet biriktirse de özellikle kurucu rollerindeki kadın sayısı hala az.

En büyük 25 ekonominin sadece 3’ünü kadınlar yönetiyor

Siyasi otorite, teknoloji altyapısının artık ulusal hayatta kalma meselesi haline geldiğini gösteriyor. Sanae Takaichi (3.), Ekim ayında Japonya’nın ilk kadın başbakanı oldu ve 4,2 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yarı iletken güvenliğinin, savunma yeniden yapılanmasının ve demografik baskının kesiştiği bir anda yönetiyor. Bu kararların tümü, Doğu Asya güç dengelerini ve küresel üretim istikrarını şekillendirecek.

Bu örüntü, yapısal baskı altındaki diğer kıtalara da uzanıyor: Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen (No. 1) ve Avrupa Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde (No. 2), enerji, savunma ve para politikasının kıtanın bütünleşip bütünleşmeyeceğini belirlediği örtüşen krizler arasında Avrupa’yı yönlendiriyor. Yakın üretim (nearshoring), Meksika devlet başkanı Claudia Sheinbaum’u (5.) Kuzey Amerika’nın üretim dönüşümünün merkezine yerleştiriyor. Nadir toprak elementleri için verilen küresel mücadele, kaynak zengini Namibya’nın başbakanı Netumbo Nandi-Ndaitwah’ı (79.) öne çıkarıyor. Dünyanın en büyük 25 ekonomisinden sadece 3’ü kadınlar tarafından yönetiliyor olsa da, bu kadınlar jeopolitik düzeni belirleyecek kırılma noktalarında liderlik ediyor.

Ekonominin kalbinde kadın otoritesi

Finans, farklı bir kaldıraç türü olarak çalışıyor. Citi CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Jane Fraser (8.), yeniden yapılandırma ve dalgalanma döneminde otoritesini pekiştirdi. DBS Grup CEO’su Tan Su Shan (29., yeni giriş), dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden birinde kredi erişimini şekillendiriyor. Banco do Brasil başkanı ve CEO’su Tarciana Medeiros (18.), Latin Amerika’nın tarım ekonomisi ve ihracat motorunu finanse eden kurumu yönetiyor. Bu kadınlar, sermayenin akıp akmayacağını ve dolayısıyla ekonomilerin genişleyip daralacağını belirliyor.

Sanayide, kadınlar hükümetlerin bağımlı olduğu ancak kendilerinin işletebileceği altyapıları yönetiyor. SpaceX’in başkanı Gwynne Shotwell (20.), savunma ve küresel bağlantının arkasındaki sistemleri ayakta tutuyor. Liste aynı zamanda pek fark edilmeyen bir değişimi yakalıyor: kültürel otoritenin ekonomik bir motor haline gelişi.

Listeye ilk kez girenler

Listeye yeni giren Kim Kardashian (71.), Skims için 225 milyon dolar fon topladı, şirketi 5 milyar dolar değerlemeye ulaştı ve Nike ile NikeSKIMS’i başlattı; kültürel etkinin küresel bir marka ölçeğine nasıl ulaşabileceğini gösterdi. Netflix’in KPop Demon Hunters ekibindeki kadınlar (100.), yaş, cinsiyet ve ülke sınırlarını aşan dev bir hayran kitlesini kontrol ediyor. Listede yer alan pek çok kişi gibi onların başarısı da hedef kitlelerini doğrudan kontrol etmelerinden geliyor.

Bu yılki liste, kritik bir gerçeği gözler önüne seriyor: Kadınlar gelecek on yılı tanımlayacak sistemleri yönlendiriyor, fakat gücün en üst katmanları hala seçici biçimde korunuyor. Etkileri derin, yapısal ve küresel; ancak kontrol mimarisi hala bu etkinin gerisinde. Dünyanın gerçekten eşit liderliğe mi yöneleceği, yoksa kadınların tam olarak kontrol edemedikleri kurumları istikrara kavuşturmaya devam etmesine mi bağlı kalacağı, gücün bir sonraki bölümünü belirleyecek.

İşte dünyanın en güçlü kadınları 2025

1- Ursula von der Leyen – President, European Commission (Politics & Policy – Belgium)

2- Christine Lagarde – President, European Central Bank (Politics & Policy – Germany)

3- Sanae Takaichi – Prime Minister, Japan (Politics & Policy – Japan)

4- Giorgia Meloni – Prime Minister, Italy (Politics & Policy – Italy)

5- Claudia Sheinbaum – President, Mexico (Politics & Policy – Mexico)

6- Julie Sweet – Chair & CEO, Accenture (Business – USA)

7- Mary Barra – CEO, General Motors (Business – USA)

8- Jane Fraser – Chair & CEO, Citi (Finance – USA)

9- Abigail Johnson – Chairman & CEO, Fidelity Investments (Finance – USA)

10- isa Su – CEO, AMD (Technology – USA)

11- MacKenzie Scott – Philanthropist, Yield Giving (Philanthropy – USA)

12- Ruth Porat – President & CIO, Alphabet (Technology – USA)

13- Melinda French Gates – Founder, Pivotal Philanthropies Foundation (Philanthropy – USA)

14- Gail Boudreaux – CEO, Elevance (Business – USA)

15- Ana Patricia Botín – Executive Chairman, Santander (Finance – Spain)

16- Amy Hood – EVP & CFO, Microsoft (Technology – USA)

17- Kristalina Georgieva – Managing Director, IMF (Politics & Policy – USA)

18-Tarciana Paula Gomes Medeiros – President & CEO, Banco de Brasil (Finance – Brazil)

19- Catherine MacGregor – CEO, ENGIE (Business – France)

20- Gwynne Shotwell – President & COO, SpaceX (Technology – USA)

21- Taylor Swift – Musician (Media & Entertainment – USA)

22- Laurene Powell Jobs – Founder, Emerson Collective (Philanthropy – USA)

23- Gunjan Kedia – President & CEO, U.S. Bank (Finance – USA)

24- Nirmala Sitharaman – Minister of Finance, India (Politics & Policy – India)

25- Kathryn McLay – CEO, Walmart International (Business – USA)

26- Carol Tomé – CEO, UPS (Business – USA)

27- Phebe Novakovic – CEO, General Dynamics (Business – USA)

28- Marianne Lake – CEO, Consumer & Community Banking, JPMorganChase (Finance – USA)

29- Tan Su Shan – CEO, DBS (Finance – Singapore)

30- Oprah Winfrey – Entrepreneur & Philanthropist (Media & Entertainment – USA)

31- Sarah London – CEO, Centene (Business – USA)

32- Sandy Ran Xu – CEO, JD.com (Business – China)

33- Beyoncé Knowles-Carter – Musician (Media & Entertainment – USA)

34- Ho Ching – Chair, Temasek Trust (Finance – Singapore)

35- Dana Walden – Co-Chairman, Disney Entertainment (Media & Entertainment – USA)

36- Thasunda Brown Duckett – CEO, TIAA (Finance – USA)

37- Colette Kress – EVP & CFO, NVIDIA (Technology – USA)

38- Kathy Warden – Chairman, President & CEO, Northrop Grumman (Business – USA)

39- Rachel Reeves – Chancellor of the Exchequer (Politics & Policy – UK)

40- Mary Callahan Erdoes – CEO, Asset & Wealth Management, JPMorganChase (Finance – USA)



41 -Susan Li – CFO, Meta (Technology – USA)

42- Estelle Brachlianoff – CEO, Veolia (Business – France)

43- Jennifer Piepszak – COO, JPMorganChase (Finance – USA)

44- Janet Truncale – Global CEO, EY (Business – USA)

45- Adena Friedman – Chair & CEO, NASDAQ (Finance – USA)

46- Lynn Martin – President, NYSE Group (Finance – USA)

47- Julie Gao – CFO, ByteDance (Technology – China)

48- Amanda Blanc – CEO, Aviva (Business – UK)

49- Margherita Della Valle – CEO, Vodafone (Business – UK)

50- Sarah Friar – CFO, OpenAI (Technology – USA)

51- Wang Laichun – Co-Founder & Chairwoman, Luxshare-ICT (Technology – China)

52- Gina Rinehart – Executive Chairman, Hancock Prospecting (Business – Australia)

53- Michele Bullock – Governor, Reserve Bank of Australia (Politics & Policy – Australia)

54- Judy Faulkner – Founder & CEO, Epic Systems (Technology – USA)

55- Yie-Hsin Hung – President & CEO, State Street Investment Management (Finance – USA)

56- Tricia Griffith – President & CEO, The Progressive (Business – USA)

57- Donna Langley – Chairman, NBCUniversal Entertainment (Media & Entertainment – USA)

58- Shemara Wikramanayake – CEO & Managing Director, Macquarie Group (Finance – Australia)

59- Vicki Hollub – President & CEO, Occidental Petroleum (Business – USA)

60- Bela Bajaria – Chief Content Officer, Netflix (Media & Entertainment – USA)





61- Bonnie Chan – CEO, Hong Kong Exchanges and Clearing (Finance – Hong Kong)

62- Suzanne Scott – CEO, Fox News (Media & Entertainment – USA)

63- Jenny Johnson – CEO, Franklin Templeton (Finance – USA)

64- Jayshree Ullal – CEO, Arista (Entrepreneurs – USA)

65- Hana Al Rostamani – Group CEO, First Abu Dhabi Bank (Finance – UAE)

66- Susie Wiles – White House Chief of Staff (Politics & Policy – USA)

67- Sinead Gorman – CFO, Royal Dutch Shell (Business – UK)

68- Joey Wat – CEO, Yum China (Business – China)

69- Melanie Kreis – CFO, Deutsche Post DHL Group (Business – Germany)

70- Claudine Adamo – COO (Merchandising), Costco (Business – USA)





71- Kim Kardashian – Co-Founder, Skims (Media & Entertainment – USA)

72- Paula Santilli – CEO, PepsiCo Latin America Foods (Business – Mexico)

73- Daniela Amodei – Co-Founder & President, Anthropic (Technology – USA)

74- Mary Vilakazi – CEO, FirstRand Group (Finance – South Africa)

75- Malina Ngai – Group CEO, AS Watson (Business – Hong Kong)

76- Roshni Nadar Malhotra – CEO, HCL Corporation & Chairperson, HCL Technologies (Technology – India)

77- Belén Garijo – CEO, Merck KGaA (Business – Germany)

78- Judith Suminwa Tuluka – Prime Minister, DR Congo (Politics & Policy – DR Congo)

79- Netumbo Nandi-Ndaitwah – President, Namibia (Politics & Policy – Namibia)

80- Bari Weiss – Editor-in-Chief, CBS News (Media & Entertainment – USA)

81- Inga Ruginiene – Prime Minister, Lithuania (Politics & Policy – Lithuania)

82- Robyn Grew – CEO, Man Group (Finance – UK)

83- Kiran Mazumdar-Shaw – Founder & Chair, Biocon (Business – India)

84- Mette Frederiksen – Prime Minister, Denmark (Politics & Policy – Denmark)

85- Anna Borg – CEO, Vattenfall (Business – Sweden)

86- Blanca Treviño – Co-Founder, President & CEO, Softtek (Technology – Mexico)

87- Solina Chau – Director, Li Ka Shing Foundation (Philanthropy – Hong Kong)

88- Mary Meeker – Founder, Bond Capital (Finance – USA)

89- Mpumi Madisa – CEO, Bidvest (Business – South Africa)

90- Lee Boo-jin – President & CEO, Hotel Shilla (Business – South Korea)

91- Choi Soo-yeon – CEO, Naver (Business – South Korea)

92- Ngozi Okonjo-Iweala – Director-General, WTO (Politics & Policy – Nigeria)

93- Melanie Perkins – Co-Founder & CEO, Canva (Business – Australia)

94- Dominique Senequier – Founder & CEO, Ardian (Finance – France)

95- Raja Easa Al Gurg – Group MD & Chairperson, Easa Saleh Al Gurg Group (Business – UAE)

96-Jenny Lee – Senior Managing Partner, Granite Asia (Finance – Singapore)

97- Kirsten Green – Founder, Forerunner Ventures (Finance – USA)

98- Mo Abudu – Media Mogul & Founder, EbonyLife Media (Media & Entertainment – Nigeria)

99- Mia Mottley – Prime Minister, Barbados (Politics & Policy – Barbados)

100- The Women of K-POP Demon Hunters – (Media & Entertainment)