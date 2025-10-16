Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Türkiye geriledi! ABD pasaportu ilk kez ilk 10'dan düştü

Pasaportlarının seyahat özgürlüğü ve dünyanın dört bir yanındaki yerlere vizesiz girebilme olanağı kriterlerine göre gücünü ölçen Henley Pasaport Endeksi’ne göre ABD pasaportu ilk kez listenin il 10’undan düştü. Türk pasaportu ise dünyanın en güçlü pasaportları arasında sekiz basamak geriledi.

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde Asya ilk 3’te

Liderlik tablosunun zirvesinde artık üç Asya pasaportu yer alıyor. Dünya çapında 193 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Singapur; 190 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Güney Kore; ve 189 destinasyona vizesiz erişim sağlayan Japonya listenin ilk 3 sırasında yer alıyor.

ABD, Malezya ile aynı sırada yer alıyor

ABD ise son çeyreklik sıralamada Malezya ile birlikte 12. sırada yer aldı. Londra merkezli küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlık firması Henley & Partners tarafından oluşturulan ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin özel verilerini kullanan endekste, her iki ülkenin vatandaşları da takip edilen 227 ülke ve bölgenin 180'ine vizesiz erişim hakkına sahip. Henley, aynı puana sahip birden fazla ülkeyi tek bir sıra olarak saydığı için, listede ABD'yi geride bırakan 36 ülke bulunuyor.

ABD pasaportunun gücü azalıyor

ABD, 2014'te 1 numaradaydı ve bu yılın temmuz ayında hala ilk 10'da yer alıyordu. Peki bu düşüşün ardında ne var?

Bir dizi erişim değişikliğinden kaynaklanıyor. Nisan ayında Brezilya, karşılıklılık ilkesinin eksikliği nedeniyle ABD, Kanada ve Avustralya vatandaşları için vizesiz erişimi kaldırdı. Çin, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerinden onlarcasına vize muafiyeti sunarak daha misafirperver politikalar uygulamaya başladı, ancak ABD bu politikalara dahil olmadı.

Papua Yeni Gine ve Myanmar da giriş politikalarını değiştirdiler ve bu durum diğer pasaportların sıralamasını yükseltirken ABD'nin sıralamasını daha da düşürdü. Endeksin son raporuna göre, son darbe Somali'nin yeni bir e-vize sistemini başlatması ve Vietnam'ın ABD'yi son vizesiz sisteme dahil etmemesi oldu.

Henley & Partners Başkanı Christian H. Kaelin yaptığı açıklamada, "ABD pasaportunun son on yılda azalan gücü, sıralamalarda bir değişiklikten daha fazlasıdır; küresel hareketlilik ve yumuşak güç dinamiklerinde köklü bir değişime işaret ediyor. Açıklık ve iş birliğini benimseyen ülkeler hızla ilerlerken, geçmişteki ayrıcalıklara güvenenler geride kalıyor." Dedi.

Çin'in keskin yükselişi

2015 yılında endekste zirvede yer alan İngiltere pasaportu da temmuz ayından bu yana iki sıra gerileyerek 6. sıradan 8. sıraya düşerek tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere ve ABD'nin son on yıldaki düşüş döneminde Çin, sıralamada hızla yükselerek 2015'teki 94. sıradan 2025'te 64. sıraya çıktı ve bu süre zarfında 37 destinasyona daha vizesiz erişim sağladı.

Henley Pasaport Endeksi raporu, Çin'in Rusya'ya vizesiz giriş hakkı tanıması, Körfez ülkeleri, Güney Amerika ve bazı Avrupa ülkeleriyle yeni anlaşmalar yapması gibi son dönemdeki hamlelerini, Pekin'in artan açıklık stratejisinin örnekleri olarak gösteriyor.

BAE, endeksteki en büyük başarı hikayelerinden biri olup, son on yılda 34 sıra yükselerek 42. sıradan 8. sıraya yükseldi.

Listenin diğer ucunda, 106. sırada yer alan Afganistan, bu yılın başındakinden iki eksikle sadece 24 destinasyona vizesiz giriş hakkıyla listenin en sonunda yer alıyor. Suriye 105. sırada (26 destinasyonla), Irak ise 104. sırada (29 destinasyonla).

Bu, en üst ve en alt sıradaki pasaportlar arasında 169 varış noktası devasa bir hareketlilik farkı anlamına geliyor.

Türk pasaportu 2025'te güç kaybetti

Endeksin 2025 yılı sıralamasında Türk pasaportu, 113 ülke ve destinasyona vizesiz giriş imkânıyla 199 ülke arasında 102'nci sırada yer aldı. Henley Pasaport Endeksi'nde aynı vizesiz giriş sayısına sahip çok sayıda ülke aynı sırada yer aldığı için Türkiye 51'inci sırada görünse de ülke bazında sıralamadaki yeri 102 oldu.

Türkiye 2023 ve 2024 yıllarında 94'üncü sırada yer almıştı.

Pasaportların etkinliği ölçülüyor

Henley listesi, finans şirketlerinin vatandaşlarına sağladıkları erişime göre küresel pasaportları sıralamak için oluşturdukları endekslerden biridir.

Arton Capital'in Pasaport Endeksi, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke ve altı bölgenin (Tayvan, Makao, Hong Kong, Kosova, Filistin toprakları ve Vatikan) pasaportlarını dikkate alıyor.

Endeks yıl boyunca gerçek zamanlı olarak güncelleniyor ve veriler, ilgili hükümetlerin portalları yakından izlenerek toplanıyor.

Arton'un 2025 Küresel Pasaport Gücü Sıralaması'nda Birleşik Arap Emirlikleri, 179'luk vizesiz/varışta vize puanıyla ilk sıraya yerleşti. İkinci sırayı ise 175'er puanla Singapur ve İspanya aldı.

2025'in en güçlü pasaportları

Singapur (193 destinasyon)

Güney Kore (190)

Japonya (189)

Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya, İsviçre (188)

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Hollanda (187)

Yunanistan, Macaristan, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç (186)

Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Malta, Polonya (185)

Hırvatistan, Estonya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık (184)

Kanada (183)

Letonya, Lihtenştayn (182)

İzlanda, Litvanya (181)

ABD, Malezya (180)

Kaynak: CNN International