Dünyanın en güçlü uzay roketi olan Starship patladı! İşte o anlar...

SpaceX'in Starship roketi, test uçuşu sırasında infilak etti. Başarılı bir kalkış gerçekleştiren roketin, yönlendirme sisteminde yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı ve patladığı bildirildi. Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi, güvenlik gerekçesiyle Miami ve çevresindeki havalimanlarında uçuşları kısa süreliğine durdurdu.

Bu, SpaceX'in üst üste başarısızlıkla sonuçlanan ikinci test uçuşu oldu. Bahamalar, Florida ve Dominik Cumhuriyeti'nden kaydedilen görüntülerde, roketin parçalanma anı ve gökyüzünde oluşturduğu parlak izler net bir şekilde görüldü. SpaceX yetkilileri, kazanın nedenlerini araştıracaklarını ve bir sonraki test için gerekli iyileştirmelerin yapılacağını duyurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX’in Starship roketinin test uçuşu sırasında patlamasının ardından Miami, Orlando, Fort Lauderdale ve Palm Beach’ten yapılacak uçuşlar kısa süreliğinde durduruldu. Bu olay, art arda ikinci kez bir SpaceX test uçuşunun başarısızlıkla sonuçlanması anlamına geliyor.

Just saw Starship 8 blow up in the Bahamas @SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/rTMJu23oVx