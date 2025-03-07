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Dünyanın en güçlü uzay roketi olan Starship patladı! İşte o anlar...

SpaceX'in Starship roketi, gerçekleştirilen test uçuşu sırasında infilak etti. Patlamanın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi, güvenlik önlemleri kapsamında Miami ve çevresindeki havalimanlarında uçuşları geçici olarak askıya aldı.

Haber Merkezi
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Dünyanın en güçlü uzay roketi olan Starship patladı! İşte o anlar...
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SpaceX'in Starship roketi, test uçuşu sırasında infilak etti. Başarılı bir kalkış gerçekleştiren roketin, yönlendirme sisteminde yaşanan arıza nedeniyle kontrolden çıktığı ve patladığı bildirildi. Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi, güvenlik gerekçesiyle Miami ve çevresindeki havalimanlarında uçuşları kısa süreliğine durdurdu.

Patlama yaşandığı bildirildi

Bu, SpaceX'in üst üste başarısızlıkla sonuçlanan ikinci test uçuşu oldu. Bahamalar, Florida ve Dominik Cumhuriyeti'nden kaydedilen görüntülerde, roketin parçalanma anı ve gökyüzünde oluşturduğu parlak izler net bir şekilde görüldü. SpaceX yetkilileri, kazanın nedenlerini araştıracaklarını ve bir sonraki test için gerekli iyileştirmelerin yapılacağını duyurdu.

İkinci başarısızlık!

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX’in Starship roketinin test uçuşu sırasında patlamasının ardından Miami, Orlando, Fort Lauderdale ve Palm Beach’ten yapılacak uçuşlar kısa süreliğinde durduruldu. Bu olay, art arda ikinci kez bir SpaceX test uçuşunun başarısızlıkla sonuçlanması anlamına geliyor.

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