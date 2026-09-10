Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu
İspanya’daki Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Havalimanı ile Almanya’daki Düsseldorf Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları seçildi.
Consumer Choice Center, dünyanın en iyi havalimanları listesini açıkladı.
Kurumun endeksinde yılda 47,2 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları ile bu sayının altında kalanları ayrı ayrı sıralayan iki listeye ayrılıyor.
Ayrıca, bir merkezin metroya veya ulusal demiryolu hatlarına doğrudan bağlantısı olup olmadığına, kapılar ve terminaller arasındaki aktarmaların ne kadar kolay olduğuna, mevcut havayolu seçeneklerine, ortalama gecikmelere ve havalimanı içinde bir otel bulunup bulunmadığına bakılıyor.
Güvenlik kontrolü bekleme süresi üç dakikanın altındaysa ve havalimanında gece uçuş yasağı uygulanmıyorsa ekstra puan veriliyor.
Euronews'in haberine göre, hem büyük hem de küçük kategoride dünyanın en iyi havalimanları Avrupa’da yer alıyor:
İspanya’daki Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Havalimanı büyük havalimanlar listesinin zirvesinde, Almanya’daki Düsseldorf Havalimanı ise küçük havalimanlar sıralamasında birinci.
Her iki havalimanı da güvenlik bekleme sürelerinde çok iyi performans gösteriyor; Barcelona’dan uçan yolcular ortalama yalnızca üç dakika beklerken, Düsseldorf’ta işlemler neredeyse anında tamamlanıyor.
En kötü havalimanları ve nedenleri
Büyük havalimanlar arasında en düşük sıralamaya sahip olanlar arasında Antalya, Guangzhou Baiyun ve Frankfurt bulunuyor.
Küçük havalimanlar kategorisinde ise Seoul Gimpo, Punta Cana ve London Stansted listenin alt sıralarında yer alıyor.
Bu havalimanlarının ortak sorunları arasında şehir merkezine aşırı uzak olmaları, taksi şirketlerinden bağımsız araç çağırma hizmetlerinin bulunmaması, demiryolu hatlarına zayıf erişim, güvenlikte uzun kuyruklar ve ortalama gecikmelerin yüksek oranı yer alıyor.
Dünyanın en iyi büyük havalimanları
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Havalimanı, İspanya
Leonardo da Vinci-Fiumicino Havalimanı, Roma, İtalya
Los Angeles Uluslararası Havalimanı, ABD
Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı, Tayland
Charles de Gaulle Havalimanı, Paris, Fransa
Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı, Cidde, Suudi Arabistan
Londra Heathrow Havalimanı, Birleşik Krallık
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı, İspanya
Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda), Japonya
Dubai Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri
Dünyanın en iyi küçük havalimanları
Düsseldorf Havalimanı, Almanya
Zürih Havalimanı, İsviçre
Kopenhag Havalimanı, Danimarka
Helsinki Havalimanı, Finlandiya
Milano Malpensa Havalimanı, İtalya
Oslo Gardermoen Havalimanı, Norveç
Münih Havalimanı, Almanya
Vancouver Uluslararası Havalimanı, Kanada
Brüksel Havalimanı, Belçika
Berlin Brandenburg Havalimanı, Almanya