Dünyanın en iyi havalimanları belli oldu

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Consumer Choice Center, dünyanın en iyi havalimanları listesini açıkladı.

Kurumun endeksinde yılda 47,2 milyondan fazla yolcuya hizmet veren havalimanları ile bu sayının altında kalanları ayrı ayrı sıralayan iki listeye ayrılıyor.

Ayrıca, bir merkezin metroya veya ulusal demiryolu hatlarına doğrudan bağlantısı olup olmadığına, kapılar ve terminaller arasındaki aktarmaların ne kadar kolay olduğuna, mevcut havayolu seçeneklerine, ortalama gecikmelere ve havalimanı içinde bir otel bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Güvenlik kontrolü bekleme süresi üç dakikanın altındaysa ve havalimanında gece uçuş yasağı uygulanmıyorsa ekstra puan veriliyor.

Euronews'in haberine göre, hem büyük hem de küçük kategoride dünyanın en iyi havalimanları Avrupa’da yer alıyor:

İspanya’daki Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Havalimanı büyük havalimanlar listesinin zirvesinde, Almanya’daki Düsseldorf Havalimanı ise küçük havalimanlar sıralamasında birinci.

Her iki havalimanı da güvenlik bekleme sürelerinde çok iyi performans gösteriyor; Barcelona’dan uçan yolcular ortalama yalnızca üç dakika beklerken, Düsseldorf’ta işlemler neredeyse anında tamamlanıyor.

En kötü havalimanları ve nedenleri

Büyük havalimanlar arasında en düşük sıralamaya sahip olanlar arasında Antalya, Guangzhou Baiyun ve Frankfurt bulunuyor.

Küçük havalimanlar kategorisinde ise Seoul Gimpo, Punta Cana ve London Stansted listenin alt sıralarında yer alıyor.

Bu havalimanlarının ortak sorunları arasında şehir merkezine aşırı uzak olmaları, taksi şirketlerinden bağımsız araç çağırma hizmetlerinin bulunmaması, demiryolu hatlarına zayıf erişim, güvenlikte uzun kuyruklar ve ortalama gecikmelerin yüksek oranı yer alıyor.

Dünyanın en iyi büyük havalimanları

Barcelona-El Prat Josep Tarradellas Havalimanı, İspanya

Leonardo da Vinci-Fiumicino Havalimanı, Roma, İtalya

Los Angeles Uluslararası Havalimanı, ABD

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı, Tayland

Charles de Gaulle Havalimanı, Paris, Fransa

Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı, Cidde, Suudi Arabistan

Londra Heathrow Havalimanı, Birleşik Krallık

Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı, İspanya

Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda), Japonya

Dubai Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri

Dünyanın en iyi küçük havalimanları

Düsseldorf Havalimanı, Almanya

Zürih Havalimanı, İsviçre

Kopenhag Havalimanı, Danimarka

Helsinki Havalimanı, Finlandiya

Milano Malpensa Havalimanı, İtalya

Oslo Gardermoen Havalimanı, Norveç

Münih Havalimanı, Almanya

Vancouver Uluslararası Havalimanı, Kanada

Brüksel Havalimanı, Belçika

Berlin Brandenburg Havalimanı, Almanya