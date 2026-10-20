Dünyanın en kalabalık şehri değişti! İstanbul kaçıncı sırada?

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World Population Review tarafından yayımlanan 2026 yılı verileri, dünya genelinde nüfus artışının özellikle Asya ve Afrika'daki şehirlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Yıllık büyüme oranları, beş yıllık nüfus değişimleri ve toplam nüfus bakımından hazırlanan listelerde farklı şehirler öne çıktı.

Dünyanın en hızlı büyüyen şehri Hindistan'dan

Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan sıralamada, Hindistan'ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad yüzde 5,2'lik büyümeyle ilk sırada yer aldı. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan'ın başkenti Kabil ise yüzde 4,74 ile üçüncü oldu.

Nijerya'nın Lagos kenti yüzde 4,44'lük nüfus artışıyla dördüncü sıraya yerleşirken, Meksika'daki Toluca yüzde 4,25'lik büyümeyle ilk 10'da Asya ve Afrika dışından yer alan tek şehir oldu.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Lubumbashi yüzde 4,1, Uganda'nın başkenti Kampala ise yüzde 4,03'lük artışla dikkat çekti.

Angola'nın başkenti Luanda, Tanzanya'nın Darüsselam kenti, Kenya'nın başkenti Nairobi, Mali'nin başkenti Bamako, Hindistan'daki Patna, Rajkot ve Faridabad ile Mozambik'in başkenti Maputo da hızlı büyüyen şehirler arasında sıralandı.

Sıralamanın, City Mayors Foundation'ın şehirlerin büyümesine ilişkin verileri ve Birleşmiş Milletler'in farklı dönemleri kapsayan nüfus tahminlerinden yararlanılarak hazırlandığı belirtildi.

Beş yılda nüfusu yüzde 44 arttı

Beş yıllık nüfus artış oranlarına göre yapılan değerlendirmede, Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Malappuram yüzde 44'lük büyümeyle ilk sırada yer aldı.

Vietnam'ın Can Tho ve Çin'in Suqian kentleri yüzde 37'lik artışla ikinci sırayı paylaşırken, Kerala'daki Kozhikode yüzde 35'lik büyüme kaydetti. Nijerya'nın başkenti Abuja yüzde 34, Çin'in Suzhou kenti ise yüzde 33'lük artışla öne çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika ve Çin'deki Putian yüzde 32 büyürken, Umman'ın başkenti Maskat ile Hindistan'ın Kollam kentinde nüfus artışı yüzde 31 olarak hesaplandı.

Nüfusu en hızlı artan şehirler arasında Delhi de var

Nüfusu saatlik bazda en fazla artan şehirlerin başında Hindistan'ın başkenti Delhi geldi. Delhi'yi Çin'in Şanghay, Bangladeş'in Dakka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kinşasa, Çin'in Çongçing, Pakistan'ın Lahor, Hindistan'ın Bengaluru, Nijerya'nın Lagos, Mısır'ın Kahire ve Çin'in Pekin kentleri izledi.

Bu tablo, özellikle Asya ve Afrika'daki büyük kentlerin hızlı nüfus artışıyla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Dünyanın en kalabalık şehri Cakarta oldu

Toplam nüfusa göre yapılan sıralamada Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu. Cakarta, bu sıralamada Tokyo'yu geride bıraktı.

Bangladeş'in başkenti Dakka 36,6 milyonluk nüfusuyla ikinci sırada yer alırken, Tokyo 33,4 milyonla üçüncü oldu. Hindistan'ın Delhi kenti 30,2 milyon, Çin'in Şanghay kenti ise 29,6 milyon nüfusla ilk beşte yer aldı.

Birleşmiş Milletler, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Dakka'nın 2050 yılına kadar dünyanın en büyük şehri haline gelebileceğini öngörüyor.

İstanbul dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında

Verilere göre dünyanın en kalabalık 20 şehri ve nüfusları şöyle sıralandı:

Cakarta, Endonezya: 41,9 milyon

Dakka, Bangladeş: 36,6 milyon

Tokyo, Japonya: 33,4 milyon

Delhi, Hindistan: 30,2 milyon

Şanghay, Çin: 29,6 milyon

Guangzhou, Çin: 27,6 milyon

Kahire, Mısır: 25,6 milyon

Manila, Filipinler: 24,7 milyon

Kalküta, Hindistan: 22,6 milyon

Seul, Güney Kore: 22,5 milyon

Karaçi, Pakistan: 21,4 milyon

Mumbai, Hindistan: 20,2 milyon

São Paulo, Brezilya: 19 milyon

Bangkok, Tayland: 18,2 milyon

Meksiko, Meksika: 17,7 milyon

Pekin, Çin: 17 milyon

Lahor, Pakistan: 15,2 milyon

İstanbul, Türkiye: 15 milyon

Moskova, Rusya: 14,5 milyon

Ho Chi Minh Kenti, Vietnam: 14,1 milyon

Dünya nüfusunun yüzde 68'inin kentlerde yaşaması bekleniyor

World Population Review verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i bugün kentsel alanlarda yaşıyor. Bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68'e yükselmesi bekleniyor.

Şehirlerin daha fazla iş imkanı, yüksek ücretler, eğitim olanakları ve hizmetlere erişim sunması, kentlere göçün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle Asya ve Afrika'daki şehirler, nüfus artış hızlarıyla öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler'in 2018-2050 dönemine ilişkin öngörülerine göre, dünya genelindeki kentsel nüfus artışının yüzde 35'inin Hindistan, Çin ve Nijerya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Hızlı büyüme altyapı sorunlarını da beraberinde getiriyor

Şehirlerdeki nüfus artışı ekonomik fırsatları artırırken altyapı, konut, ulaşım ve temel hizmetler üzerinde de baskı oluşturuyor. World Population Review, birçok kentte mevcut altyapının nüfus artışına yetişemediğine dikkat çekiyor.

Nijerya'nın Lagos kentinde nüfusun yüzde 10'undan azının kanalizasyon bağlantısı bulunan konutlarda yaşadığı, yüzde 20'sinden azının ise şebeke suyuna erişebildiği belirtiliyor. Kentte çok sayıda kişi, çeperlerdeki gecekondu mahallelerinde ve plansız yerleşim alanlarında yaşamını sürdürüyor.

Uzmanların dikkat çektiği temel sorunlardan biri, hızlı kentleşmenin gerektirdiği altyapı yatırımlarının ve kamu hizmetlerinin nüfus artışıyla aynı hızda geliştirilememesi olarak öne çıkıyor.