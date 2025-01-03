  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!
Takip Et

Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!

Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehri seçildi. Yetkililer, hava kirliliği nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğunca "evden çıkmamaları" konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!
Takip Et

Dünya genelinde hava kirliliği her geçen gün artarken en kirli şehirler de belli oldu. Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehirleri listesinin zirvesinde yer aldı.

Son haftalarda Hanoi’de yoğun bir sis varlığına dikkat çeken hükümet yetkilileri, sorunu hafifletmek için elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini duyurdu. Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli küçük partikül seviyesinin sabahın erken saatlerde Hanoi'de metreküp başına 266 mikrogram olarak ölçüldü ve bu seviye en kirli şehirler listesindeki en yüksek değer oldu.

Hedef, 2030'a kadar taksilerin tamamının elektrikli araç olması! 

Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam’da, başta Hanoi olmak üzere büyük şehirlerinde yıllardır ciddi hava kirliliği yaşanıyor. Hanoi'de 2030 yılına kadar otobüslerin en az yüzde 50'sinin ve taksilerin tamamının elektrikli araç olması hedefleniyor.

Lösemi (Kan kanseri) nedir? Löseminin belirtileri nelerdir?Lösemi (Kan kanseri) nedir? Löseminin belirtileri nelerdir?Yaşam
Suriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntülerSuriye'de binlerce kişinin işkence gördüğü Deyrizor Merkezi Hapishanesi'nden kan donduran görüntülerGündem

 

Dünya
İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!
İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!
İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin savunma yasası küresel gerilimi zirveye çıkarıyor
ABD’nin savunma yasası küresel gerilimi zirveye çıkarıyor
Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor
Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor
BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından 115 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı