Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!

Dünya genelinde hava kirliliği her geçen gün artarken en kirli şehirler de belli oldu. Vietnam’ın başkenti Hanoi dünyanın en kirli şehirleri listesinin zirvesinde yer aldı.

Son haftalarda Hanoi’de yoğun bir sis varlığına dikkat çeken hükümet yetkilileri, sorunu hafifletmek için elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini duyurdu. Bağımsız küresel hava kirliliği bilgileri sağlayan AirVisual'a göre, PM2.5 olarak bilinen tehlikeli küçük partikül seviyesinin sabahın erken saatlerde Hanoi'de metreküp başına 266 mikrogram olarak ölçüldü ve bu seviye en kirli şehirler listesindeki en yüksek değer oldu.

Hedef, 2030'a kadar taksilerin tamamının elektrikli araç olması!

Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Vietnam’da, başta Hanoi olmak üzere büyük şehirlerinde yıllardır ciddi hava kirliliği yaşanıyor. Hanoi'de 2030 yılına kadar otobüslerin en az yüzde 50'sinin ve taksilerin tamamının elektrikli araç olması hedefleniyor.