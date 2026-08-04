Dünyanın en küçük ülkelerinden biri tarihe geçen karar aldı: Adını değiştirdi

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Devlet Başkanı David Adeang, ülkenin uluslararası kısaltmasının NRU yerine NRO olarak kullanılacağını duyurdu. Adeang, ülke vatandaşlarının da artık "Naurulu" yerine "dei-Naoero" olarak anılacağını açıkladı.

Hükümetin Facebook hesabından yapılan açıklamada ise isim değişikliğinin, ülkenin geleneksel adına dönüşü temsil ettiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası alanda "Nauru" olarak bilinen ülkenin adının yerel dilde Naoero şeklinde yazıldığı ve şeklinde telaffuz edildiği belirtildi.

"Nauru" ismi tarihe karışıyor! Değişikliğin nedeni yıllar sonra açıklandı

Daha önce yapılan resmi açıklamalarda, ülkenin yerel adının yabancılar tarafından telaffuz edilmesinin güç olması nedeniyle uluslararası alanda "Nauru" isminin kullanılmaya başlandığı belirtilmişti. Bu tercihin halkın isteğinden değil, tamamen kullanım kolaylığından kaynaklandığı vurgulanmıştı.

Ocak ayında anayasa değişikliği teklifini parlamentoya sunan Devlet Başkanı David Adeang ise düzenlemenin, ülkenin kültürel mirasını ve ulusal kimliğini daha doğru yansıtmayı amaçladığını belirterek, "Bu değişiklik ülkemizin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru biçimde onurlandırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

İsim değişikliğini içeren anayasa teklifi parlamentoda gerekli iki oylamayı da başarıyla geçti. Ancak anayasa metnindeki resmi değişikliğin hukuki sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Referandumdan vazgeçildi! İsim değişikliği kararında son söz verildi

Hükümet, mayıs ayında parlamentonun isim değişikliği yönünde oy kullanmasının ardından kararın referanduma götürüleceğini duyurmuştu. Ancak geçen hafta yapılan yeni açıklamada, kapsamlı istişareler sonucunda halk oylamasına gerek olmadığına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Referandum halkın iradesini belirlemeyi amaçlar. Ancak Naoero adı hiçbir zaman kaybolmadı, yalnızca bütünüyle benimsenmeyi bekliyordu." ifadeleriyle isim değişikliğinin toplumun tarihî ve kültürel kimliğinin doğal bir yansıması olduğu vurgulandı.

Hükümet, Naoero adının ülke kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu; devlet armasında yer aldığını, halk arasında yaygın biçimde kullanıldığını ve anayasa tarafından da tanındığını belirtti.

Devlet Başkanı David Adeang ise isim değişikliğini "yenilenen ulusal gururun başlangıcı" olarak nitelendirerek, kararın ülkenin kültürel mirasına sahip çıkma iradesini simgelediğini ifade etti.

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri

Yaklaşık 12 bin nüfusuyla Vatikan ve Tuvalu'nun ardından dünyanın nüfus bakımından en küçük üçüncü ülkesi olan Naoero, mercan kökenli küçük bir ada devleti olarak dikkat çekiyor.

Bir dönem Almanya'nın sömürgesi olan ülke, daha sonra Avustralya yönetimine geçti. Naoero, 1968 yılında bağımsızlığını ilan ederek egemen bir devlet haline geldi.

1970'li yıllarda fosfat madenciliğinden elde ettiği yüksek gelir sayesinde ekonomik refah yaşayan ülke, sektörün çöküşüyle birlikte 1990'lı yıllarda ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı.

Bugün ise Naoero'nun en büyük sorunu iklim değişikliği. Yükselen deniz seviyesi nedeniyle kıyı bölgelerinin sular altında kalma riski giderek artarken, ada ülkesi varlığını koruyabilmek için yeni çözümler arıyor.

Bu kapsamda hükümet, halkı ve kritik altyapıyı daha yüksek bölgelere taşıyacak projeleri finanse etmek amacıyla yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı tanıyan bir program uyguluyor.