Dünyanın en yaşlı futbolcusu yeni kulüple anlaştı!

Şubat ayında 59 yaşına girecek olan dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, kariyerindeki 41. sezonuna hazırlanırken çarşamba günü yeni bir kulüple anlaşmaya vardı.

Miura, bu hafta J-League üçüncü lig ekiplerinden Fukushima United ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bonservisi Yokohama FC'de bulunan tecrübeli futbolcu, bir sezonluğuna Fukushima United'a kiralandı.

Miura önceki sezonu dördüncü lig takımı Atletico Suzuka’da kiralık olarak geçirmişti. Suzuka formasıyla çıktığı yedi maçta gol atamadı.

Uzun yıllardır Japonya'da kariyerine devam eden Miura, bugüne dek Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz'de bir dizi takımda futbol oynadı.

İlk çıkışını, Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Pele ile özdeşleşmiş Santos kulübü ile 1986 yılında yaptı.

Miura 2017'de 50 yaşındayken, "profesyonel bir maçta gol atmış en yaşlı futbolcu" olarak tarihe geçti.

Japon futbolunun ilk büyük yıldızlarından biri olan Miura, 1990’lı yıllarda Japonya Milli Takımı’nın da önemli isimlerindendi. Milli formayla çıktığı 89 maçta 55 gol kez gol sevinci yaşadı.