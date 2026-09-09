Dünyanın en yüksek maaşlı liderine dev zam! Yıllık geliri 2,8 milyon dolara çıkacak

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Singapur hükümeti, dünyanın en yüksek maaş alan siyasi lideri olan başbakanlarının maaşına yıllık brüt 1 milyon doların üstünde zam yapılacağını açıkladı.

Başbakanın yanı sıra bakanlarının ve diğer kamu görevlilerinin yıllık maaşları da artırılacak.

Başbakan Lawrence Wong'un yıllık ücret paketinde 1,4 milyon Singapur doları (1,1 milyon ABD doları, 53 milyon TL) artış olacak.

Wong, bu maaş artışını önümüzdeki beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi ve bakan maaşlarının artırılmasının daha nitelikli kişileri çekmek için gerekli olduğunu ekledi.

Hükümet daha önce de bakanlara yüksek maaş ödenmesinin yolsuzluğu caydırdığını savunmuştu.

Ancak bu adım, iş güvencesi ve artan yaşam maliyeti konusunda derin kaygıların bulunduğu Singapur'da eleştirilere yol açtı.

Maaş artışı henüz yürürlüğe girmeden önce bile Wong açık ara farkla dünyanın en yüksek maaş alan lideri konumundaydı.

Şu anda yıllık 2,2 milyon Singapur doları maaş alan Wong'un maaşı %60'tan fazla artarak 3,6 milyon Singapur dolarına (2,8 milyon ABD doları) yükselecek.

Onu yaklaşık 719 bin ABD doları kazanan Hong Kong İcra Kurulu Başkanı John Lee ve 606 bin ABD doları kazanan İsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yılda 400 bin ABD doları kazanırken, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın geliri 230 bin ABD doları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının ise temmuz zammının ardından yıllık 87 bin 900 ABD doları olduğu hesaplanıyor.

Wong salı günü yaptığı açıklamada, Singapur bakanlarının maaşlarının, çoğu vatandaşın kazancından çok daha yüksek olması nedeniyle inceleme ve eleştirilere konu olduğunu kabul etti.

Ülkedeki medyan aylık gelir 5 bin 775 Singapur doları (yaklaşık 4560 ABD doları).

Ancak Wong, iş dünyasının liderlerini ve üst düzey memurları siyasete girmeye ikna etmekte zorlandığını savundu.

Hükümet bu kişilerin bazılarının kazandığı miktarlarla rekabet edemese de, onların kariyerlerini bırakıp siyasete atılmaları için "mali engeli gereksiz yere yüksek tutmuyoruz" dedi.

Wong, "Genel olarak bunun bana ve gelecekteki başbakanlara, yetenekli Singapurluları öne çıkmaya ve Singapur için mümkün olan en güçlü ekibi kurmaya ikna etme konusunda daha iyi bir fırsat vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

BBC Asya muhabiri Tessa Wong'un derlediği habere göre Şu anda bakanların temel ücret paketi yaklaşık 1,1 milyon Singapur doları.

Yeni ücret sistemiyle bu miktar yaklaşık 1,2 milyon Singapur dolarına yükselecek.

Ancak Wong, maaşların performansa bağlı olarak artacak olması nedeniyle mevcut hükümet döneminin sonunda çoğu bakanın bunun da üzerinde, yaklaşık 1,35 milyon Singapur doları alacağını öngördüğünü söyledi.

Ücret paketlerinin bir bölümü, ülkenin işsizlik oranı, gelir artışı ve GSYH büyümesine ilişkin belirli hedeflere ulaşıp ulaşmamasına göre belirleniyor.

Singapur bakanlarının yüksek maaşları konusu, ülkeyi bağımsızlıktan bu yana yöneten iktidardaki Halkın Eylem Partisi (PAP) için uzun süredir eleştirilerin odağında yer alıyor.

2011'deki tarihi genel seçimlerde PAP, kısmen seçmenlerin bakan maaşları ve göç politikalarına yönelik memnuniyetsizliği nedeniyle son yılların en düşük oy oranını almıştı.

Bir sonraki yıl hükümet bakan maaşlarında kesintiye gitmişti.

Wong'un selefi Lee Hsien Loong da 2007'de maaş artışını birkaç yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlama sözü vermişti.

Hükümet yıllardır, Singapur'un Transparency International'ın yıllık Yolsuzluk Algı Endeksi'nde düzenli olarak üst sıralarda yer almasını, bakan maaş sisteminin işe yaradığının kanıtı olarak gösteriyor ve bunun bakanların rüşvet kabul etme eğilimini azalttığını savunuyor.

Ancak ortalama gelirin bu oranların çok altında olduğu bir ülkede konu rahatsızlık yaratmaya devam ediyor ve son duyuru da istisna olmadı.

8 Eylül'de birçok kişi internette maaş artışını eleştiren yorumlar paylaşarak, işten çıkarmalar, yeni mezunların iş bulma zorluğu ve enflasyon konusundaki mevcut kaygılar göz önüne alındığında kararın "zamanın ruhundan kopuk" olduğunu söyledi.

Hükümet verilerine göre, Singapur'da işten çıkarmalar son çeyrekte son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan yöneticilere maaş zamlarını destekleyen ve ülkeyi yönetmek için "en iyilerin de en iyisine" ihtiyaç olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcıları da vardı