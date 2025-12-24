Dünyanın en zengin insanı Elon Musk geçen yıl ne kadar bağış yaptı?

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, Tesla'nın maaş paketinin 19 Aralık'ta mahkeme tarafından onaylanmasının ardından 700 milyar doların üzerinde servete sahip ilk kişi oldu ve son hesaplamalara göre 2024 yılında hayır kurumlarına 474 milyon dolar bağışladı.

Ancak 2023’te olduğu gibi, Musk Vakfı’nın hafta başında yayımlanan son vergi beyannamesine göre bağışların çok büyük bir kısmı Musk’ın kontrol ettiği kuruluşlara aktarıldı.

Ayrıca vakıf, ABD Gelir İdaresi’nin (IRS) yasal olarak her yıl dağıtılmasını zorunlu kıldığı asgari yüzde 5’lik oranın hala gerisinde kalıyor.

Toplamda Musk Vakfı, 2010’dan bu yana 1,1 milyar doların üzerinde bağış dağıttı. Buna rağmen vakıf hâlâ büyük kısmı muhtemelen Tesla hisselerinde olmak üzere 14,7 milyar dolarlık varlığa sahip.

Forbes Türkiye'nin haberine göre Musk Vakfı’nın 2024’teki en büyük bağışlarını yatırdığı kurumlar şöyle:

The Foundation

Tutar: 370 milyon dolar (üç ayrı bağışın toplamı)

Amaç: STEM odaklı okullar için finansman.

Fidelity Charitable

Tutar: 35 milyon dolar (iki ayrı bağışın toplamı)

Amaç: Açıklanmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik finansman.

Baylor Scott & White Healthcare

Tutar: 7,1 milyon dolar

Amaç: ABD’deki en büyük kar amacı gütmeyen sağlık merkezlerinden birinin desteklenmesi.

X Prize Foundation

Tutar: 5,4 milyon dolar

Amaç: Karbon giderme teknolojilerinde yeniliği ödüllendiren bir ödül için finansman.

Windward School

Tutar: 5 milyon dolar

Amaç: Musk’ın oğlunun 2024’te mezun olduğu Los Angeles’taki hazırlık okulunun desteklenmesi.

The Seton Fund

Tutar: 5 milyon dolar

Amaç: Teksas’taki bağlantılı tıp merkezlerinde sağlık girişimlerinin desteklenmesi.

Austin Habitat for Humanity

Tutar: 5 milyon dolar

Amaç: Austin, Teksas’ta uygun fiyatlı konut ve topluluk geliştirme projelerinin finansmanı.

Digital Harbor Foundation

Tutar: 3,2 milyon dolar

Amaç: Baltimore’da ve ABD genelinde STEM eğitimi ile gençlerin dijital okuryazarlığının geliştirilmesi.

Austin'deki Teksas Üniversitesi

Tutar: 3,2 milyon dolar

Amaç: Üniversitenin faaliyetleri ve eğitim programlarının desteklenmesi.

The St. Bernard Project

Tutar: 2,4 milyon dolar

Amaç: Merkezi New Orleans’ta bulunan ulusal bir kar amacı gütmeyen kuruluşta afet yardımı çalışmalarının desteklenmesi.