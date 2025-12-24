Dünyanın en zengin insanı Elon Musk geçen yıl ne kadar bağış yaptı?
Elon Musk Vakfı geçen yıl rekor düzeyde bağışlar yaptı. Bu bağışların büyük bölümü Musk’ın kendi hayır kurumlarına ve ABD’deki sağlık ile eğitim kuruluşlarına gitti. 700 milyar doların üzerindeki servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Musk, 2024’te hayır kurumlarına 474 milyon dolar bağışladı.
Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, Tesla'nın maaş paketinin 19 Aralık'ta mahkeme tarafından onaylanmasının ardından 700 milyar doların üzerinde servete sahip ilk kişi oldu ve son hesaplamalara göre 2024 yılında hayır kurumlarına 474 milyon dolar bağışladı.
Ancak 2023’te olduğu gibi, Musk Vakfı’nın hafta başında yayımlanan son vergi beyannamesine göre bağışların çok büyük bir kısmı Musk’ın kontrol ettiği kuruluşlara aktarıldı.
Ayrıca vakıf, ABD Gelir İdaresi’nin (IRS) yasal olarak her yıl dağıtılmasını zorunlu kıldığı asgari yüzde 5’lik oranın hala gerisinde kalıyor.
Toplamda Musk Vakfı, 2010’dan bu yana 1,1 milyar doların üzerinde bağış dağıttı. Buna rağmen vakıf hâlâ büyük kısmı muhtemelen Tesla hisselerinde olmak üzere 14,7 milyar dolarlık varlığa sahip.
Forbes Türkiye'nin haberine göre Musk Vakfı’nın 2024’teki en büyük bağışlarını yatırdığı kurumlar şöyle:
The Foundation
Tutar: 370 milyon dolar (üç ayrı bağışın toplamı)
Amaç: STEM odaklı okullar için finansman.
Fidelity Charitable
Tutar: 35 milyon dolar (iki ayrı bağışın toplamı)
Amaç: Açıklanmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik finansman.
Baylor Scott & White Healthcare
Tutar: 7,1 milyon dolar
Amaç: ABD’deki en büyük kar amacı gütmeyen sağlık merkezlerinden birinin desteklenmesi.
X Prize Foundation
Tutar: 5,4 milyon dolar
Amaç: Karbon giderme teknolojilerinde yeniliği ödüllendiren bir ödül için finansman.
Windward School
Tutar: 5 milyon dolar
Amaç: Musk’ın oğlunun 2024’te mezun olduğu Los Angeles’taki hazırlık okulunun desteklenmesi.
The Seton Fund
Tutar: 5 milyon dolar
Amaç: Teksas’taki bağlantılı tıp merkezlerinde sağlık girişimlerinin desteklenmesi.
Austin Habitat for Humanity
Tutar: 5 milyon dolar
Amaç: Austin, Teksas’ta uygun fiyatlı konut ve topluluk geliştirme projelerinin finansmanı.
Digital Harbor Foundation
Tutar: 3,2 milyon dolar
Amaç: Baltimore’da ve ABD genelinde STEM eğitimi ile gençlerin dijital okuryazarlığının geliştirilmesi.
Austin'deki Teksas Üniversitesi
Tutar: 3,2 milyon dolar
Amaç: Üniversitenin faaliyetleri ve eğitim programlarının desteklenmesi.
The St. Bernard Project
Tutar: 2,4 milyon dolar
Amaç: Merkezi New Orleans’ta bulunan ulusal bir kar amacı gütmeyen kuruluşta afet yardımı çalışmalarının desteklenmesi.