Dünyanın en zenginiydi, 194 milyar dolar kaybetti! Ellison’ın serveti neden eridi?

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Oracle'ın kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın serveti yaklaşık 194 milyar dolar azaldı. Eylül 2025'te kısa süreliğine dünyanın en zengin kişisi olan Ellison, yaklaşık 182 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sıraya geriledi.

Oracle hisseleri Eylül 2025'teki zirvesinden yaklaşık yüzde 62 geriledi.

TheStreet'in haberine göre; şirketin yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırmasıyla yükselen hisseler, yüksek harcamalar, borçluluk ve gelecekteki gelir beklentilerine yönelik endişelerin etkisiyle düşüşe geçti.

Ellison'ın servetinin, Oracle'ın hisselerinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olması nedeniyle şirketin borsa performansından doğrudan etkilendiği belirtildi.

Yapay zeka yatırımları ve yüksek borçluluk baskı yarattı

Oracle, geleneksel olarak kamu kurumlarına ve büyük şirketlere bulut hizmetleri ile veri tabanı yazılımları sunarken son dönemde OpenAI gibi şirketlere yapay zeka hesaplama kapasitesi kiralamaya odaklandı.

Hisseler Eylül 2025'te yükselişe geçmişti

Şirketin OpenAI'nin Stargate projesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 300 milyar dolarlık bilgi işlem anlaşmasına ilişkin haberlerin ardından hisseleri Eylül 2025'te yükselişe geçmişti.

Ancak Oracle'ın Aralık 2025'te yazılım satışlarına ilişkin daha zayıf beklentiler açıklaması ve veri merkezlerine yönelik harcamalarının Wall Street tahminlerini aşması, yatırımcıların endişelerini artırdı.

Bir günde 25 milyar dolar azaldı

Ellison'ın serveti, söz konusu açıklamaların ardından bir günde yaklaşık 25 milyar dolar azaldı. Haziran 2026'da ise Oracle hisseleri bir hafta içinde yaklaşık yüzde 20 gerileyerek 2001'den bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti.

Oracle'ın yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için borçlanmasını artırması da baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Yahoo Finance'in aktardığı bilgilere göre şirketin toplam borcu yaklaşık 169 milyar dolara ulaştı. S&P Global de bu yıl Oracle'ın kredi notunu düşürdü.

2008 küresel finans krizini öngörmesiyle tanınan yatırımcı Michael Burry'nin de Oracle hisselerinde düşüş yönünde pozisyon aldığı belirtildi.

OpenAI bağımlılığı yatırımcıları endişelendiriyor

Oracle'ın açıkladığı 664 milyar dolarlık gelecekteki sözleşme yükümlülüklerinin önemli bir bölümünün OpenAI ile bağlantılı olması, yatırımcıların dikkatini şirketin müşteri yoğunlaşması riskine çevirdi.

OpenAI'nin harcamalarını azaltması veya finansman sıkıntısı yaşaması durumunda Oracle'ın kurduğu veri merkezlerini başka müşterilerle doldurmakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.

Melius Research de OpenAI veya Anthropic'in talep ettiği kapasitenin şirketin finansman olanaklarını aşması halinde Oracle'ın yatırım planlarını sürdürmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Techstrong AI'a konuşan teknoloji analisti Jack Gold, Oracle'ın yapay zeka hesaplama kapasitesine yönelik talep beklentisiyle büyük yatırımlar yaptığını belirterek, olası bir piyasa daralmasının şirketin finansal yapısı ve kâr marjları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Gelir ve bulut altyapısı büyümeye devam ediyor

Hisse fiyatındaki düşüşe rağmen Oracle'ın gelirleri artışını sürdürdü. Şirketin 2027 mali yılının ilk çeyreğinde toplam geliri yıllık bazda yaklaşık yüzde 30 artarak 19,3 milyar dolara yükseldi. Bulut altyapısı gelirleri ise aynı dönemde yüzde 121 arttı.

TheStreet'in haberinde, Oracle hisselerinin ileriye dönük kâr tahminlerine göre yaklaşık 15,7 kat çarpanla işlem gördüğü, teknoloji sektöründeki ortalama çarpanın ise 21 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Wall Street analistlerinin 12 aylık ortalama fiyat hedefi yaklaşık 249 dolar olarak verildi. Bu seviye, Oracle hisselerinin 20 Ekim'deki 131,14 dolarlık kapanış fiyatının oldukça üzerinde bulunuyor.

Cnbc-e'nin aktardığına göre haberde yatırımcılara, şirketin bir sonraki bilançosunda OpenAI anlaşmasının finansal sonuçlarına ilişkin işaretleri izlemeleri gerektiği değerlendirmesi de yer aldı.