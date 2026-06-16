Dünyanın en zenginleri rekor kırdı: Servetlerine bir günde 336 milyar dolar kattılar!

Dün, dünyanın en zenginleri servetine servet katarken, tarihte tek bir günde kaydedilen en büyük zenginlik artışı yaşandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, New York borsasının kapanışında dünyanın en zengin 500 kişisi servetlerine 336 milyar dolar katarken, toplam net servet 13,3 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Spacex halka arzıyla dünyanın ilk trilyoneri olan Elon Musk, net servetini yüzde 10'dan fazla artırarak 1,27 trilyon dolara çıkardı.

Listenin en altında yer alan ve dünyanın süper zenginleri arasında en az servete sahip olan 12 kişinin serveti 7,9 milyar dolar olurken, endekse girmek için şimdiye kadar belirlenen en yüksek eşik değer de yükseldi.

Piyasalar coştu

ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak üzere geçici bir anlaşmaya varmasının ardından pazartesi günü piyasalar canlı bir seyir izledi. SpaceX, borsaya muhteşem bir giriş yaptı. Bu iyimserlik, Dow Jones Endüstri Ortalaması'nı rekor seviyeye taşırken, Nasdaq 100 ve MSCI Dünya Endeksi de tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın bir seviyede günü kapattı.

Yatırımcıların hisseleri kapıştığı ortamda, SpaceX servet artışında en büyük itici güç oldu. Şirketin piyasa değeri yüzde 20 artarken, Musk’ın net servetine 164 milyar dolar ekledi. Bu rakam, Bloomberg endeksindeki diğer 499 kişinin toplam kazancına yaklaşırken, şimdiye kadar kaydedilen en büyük tek günlük artışlardan biri oldu.

Zenginler arası eşitsizlik: Musk, farkı açtı

Musk'ın serveti, yıllardır dünyanın zengin elitleri ile diğer herkes arasındaki uçurum gibi servet eşitsizliğini gözler önüne seriyor. Şimdi ise ultra zenginler arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünün bir örneği haline geldi. Endekse göre, ilk 50 kişi şu anda 6,5 trilyon doları kontrol ediyor. Bu rakam, en alt sıradaki 450 kişinin sahip olduğu 6,8 trilyon dolara neredeyse eşit.

Dünyanın en büyük servete sahip ilk beş zengini:

Elon Musk 1,27 trilyon dolar

Larry Page 314 milyar dolar

Sergey Brin 292 milyar dolar

Jeff Bezos 267 milyar dolar

Larry Ellison 247 milyar dolar.