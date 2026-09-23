Dünyanın En Zenginleri Trump-Şi Yemeğinde Buluşuyor: Servetleri 2,2 Trilyon Dolar

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i bu hafta düzenlenecek devlet yemeğinde ağırlayacak. İki liderin görüşmesinin ardından gerçekleştirilecek yemekte, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden çok sayıda milyarder yönetici de bulunacak.

Yemeğe katılması veya katılması beklenen teknoloji patronlarının toplam net servetinin 2,2 trilyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Bu servetin yüzde 40'ından fazlası Elon Musk'a ait.

Trump ve Şi Perşembe Günü Görüşecek

Trump ile Şi'nin perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede yapay zeka, ticaret ve gümrük vergilerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. ABD ile Çin, geçen yıl gümrük vergilerinin azaltılmasına yönelik anlaşmalara rağmen birbirlerine yönelik bazı tarifeleri uygulamayı sürdürüyor.

İki liderin görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da devlet yemeği düzenlenecek. Yemeğe Trump ve Şi'nin yanı sıra dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden bazılarının üst düzey yöneticileri katılacak.

Listenin Başında Elon Musk Var

Yemeğin en dikkat çekici konuklarından biri Elon Musk olacak. Tahmini net serveti 962,5 milyar dolar olarak hesaplanan Musk, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da davetliler arasında yer alması bekleniyor. Bezos'un tahmini serveti 374,3 milyar dolar.

Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olarak gösterilen Michael Dell de 271,5 milyar dolarlık servetiyle yemeğin konukları arasında olacak.

Teknoloji Dünyasının Önde Gelen İsimleri Masada

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Microsoft CEO'su Satya Nadella da yemeğe katılacak.

Zuckerberg'in tahmini serveti 252,5 milyar dolar, Huang'ın 198,1 milyar dolar, Nadella'nın ise 1,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Apple'ın yönetim kurulu başkanı ve eski CEO'su Tim Cook'un da yemekte yer alacağı bildiriliyor. Cook'un tahmini serveti 3,1 milyar dolar.

OpenAI CEO'su Sam Altman ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Greg Brockman'ın da davetliler arasında olduğu belirtiliyor. Altman'ın tahmini serveti 3,3 milyar dolar, Brockman'ın serveti ise 25,5 milyar dolar.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin de yemeğe katılması bekleniyor. Pichai'nin tahmini net serveti 1,6 milyar dolar.

Dario Amodei'nin Katılımı Henüz Netleşmedi

Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yemeğe katılıp katılmayacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Amodei, bu ayın başında önde gelen yapay zeka şirketlerine model geliştirme hızlarını yavaşlatmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. Sam Altman ve Elon Musk da Amodei'nin öncü yapay zeka çalışmalarının hızının ayarlanmasına ilişkin çağrısına destek vermişti. Amodei'nin açıklamaları, yapay zekanın gelecekte oluşturabileceği risklere ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

2,2 Trilyon Dolardan Fazla Servet

Perşembe günü Beyaz Saray'daki devlet yemeğine katılacak veya katılması beklenen teknoloji patronlarının toplam net serveti 2,2 trilyon doları aşıyor.

Bu toplamın yüzde 40'tan fazlasını tek başına Elon Musk'ın serveti oluşturuyor.

Bloomberg'e göre Qualcomm Başkanı Cristiano Amon da yemeğe katılmayı planlıyor. Politico'nun haberine göre Citigroup CEO'su Jane Fraser'ın da davetliler arasında olması bekleniyor.