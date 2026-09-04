Dünyanın gözü bu madende: 40 yıldır kapalıydı, yeniden faaliyete geçiyor

Papua Yeni Gine'de yaklaşık 40 yıldır kapalı olan Panguna bakır ve altın madeninin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başladı. Madende bulunan rezervlerin mevcut piyasa fiyatları üzerinden toplam değerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Hindistan merkezli demir cevheri üreticisi Lloyds Metals & Energy Ltd., Panguna bakır madeninin faaliyetlerini yeniden başlatmaya yönelik çalışmalara başlama izni aldı.

Madende 5,3 milyon ton bakır ve 19,3 milyon ons altın bulunuyor

Projede madende kalan rezerv miktarının 5,3 milyon ton bakır ve 19,3 milyon ons altın olduğu hesaplanıyor. Mevcut piyasa fiyatları dikkate alındığında söz konusu rezervlerin toplam değerinin yaklaşık 160 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Projenin yeniden gündeme geldiği dönemde küresel elektrifikasyon eğiliminin bakıra yönelik talebi artırması da dikkat çekiyor.

Ruhsat Bougainville Minerals'a devredildi

Madencilik ruhsatı devlete ait Bougainville Minerals Ltd. şirketinde bulunuyor. Lloyds Metals & Energy ise projede "onaylanmış kalkınma ortağı" olarak yer alıyor.

Papua Yeni Gine hükümeti, Avustralya borsasında işlem gören Bougainville Copper Ltd.'nin bölgedeki arama ruhsatını iptal etmesinin ardından haziran ayında 25 yıllık işletme ruhsatını Bougainville Minerals'a devretti. Hükümetin, yüzde 50'si Bougainville Minerals'a ait olmak üzere Bougainville Copper şirketinde toplam yüzde 74 oranında hisse kontrolü bulunuyordu.

Proje henüz inceleme aşamasında

Lloyds Yönetim Kurulu Başkanı Rajesh Gupta, Panguna projesinin şirket açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ancak projenin henüz inceleme aşamasında olduğunu ifade eden Gupta, bu aşamada takvim ve maliyetlere ilişkin kesin bir öngörü paylaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Maliyet ve takvim henüz belli değil

Panguna madeninin yeniden faaliyete geçirilmesi için yeni lisanslama süreçlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz netleşmedi. Projenin toplam maliyeti ve yeniden işletmeye alınmasına ilişkin nihai takvim de henüz açıklanmadı.