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Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna heyetleriye üçlü görüşmeler yapılacak

Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla barış müzakereleri için dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantıları bugün yapılacak.

Haber Merkezi
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Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna heyetleriye üçlü görüşmeler yapılacak
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Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek.

Heyetlerarası üçlü görüşmeler yapılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.

Rus heyeti bugün İstanbul'da olacak

Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti bugün İstanbul'da olacak. 

Hakan Fidan Rus heyetiyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya geldi.

Medinskiy, Bakan Fidan ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus heyetinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili görüşmeler yürütmek üzere İstanbul’a geldiğini belirten Medinskiy, “Bugün Türk Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan) ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, tutumumuzu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

16 Mayıs sabah saat 10’dan itibaren Ukrayna tarafının görüşmeye gelmesini bekleyeceklerini kaydeden Medinskiy, “Biz çalışmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

Türkiye'den ayrılan Zelenskiy, bugün Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nin yapılacağı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek.

Zelenskiy, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde İstanbul barış müzakerelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

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