Dünyanın gözü New York’ta: BM Genel Kurulu yarın başlıyor

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Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftası 22 Eylül’de New York’ta başlayacak. Dünya genelinden devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek toplantılar 28 Eylül’e kadar devam edecek. 193 üyeli Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde düzenlenecek görüşmelerde, ülkelerin küresel sorunlara ilişkin değerlendirmeleri ve uluslararası gündemdeki gelişmeler ele alınacak.

Genel Kurulun bu yılki teması

Bu yılki toplantıların ana teması “Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM” olarak belirlendi.

Genel Kurul kapsamında Birleşmiş Milletler’in değişen küresel koşullara uyum sağlaması ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi başlıca gündem başlıkları arasında yer alacak.

Toplantılara 150’den fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda üst düzey hükümet yetkilisinin katılması bekleniyor.

İlk konuşma Brezilya’dan

Genel Kurul’daki gelenek bu yıl da değişmeyecek. Devlet başkanlarının konuşmalarının ardından ilk olarak Brezilya kürsüye çıkacak. Brezilya’nın ardından ev sahibi ülke ABD söz alacak.

81. Genel Kurul’a Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman başkanlık edecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise görev süresinin sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul’un açılışını son kez gerçekleştirecek.

Türkiye’yi Erdoğan temsil edecek

Türkiye adına Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alacak. Erdoğan’ın 22 Eylül’de yapılacak ilk gün oturumunda dördüncü sırada konuşması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuşmayla birlikte BM Genel Kurulu’na 16’ncı kez hitap etmiş olacak.

New York’taki Genel Kurul haftası kapsamında liderlerin resmi oturumların yanı sıra çeşitli diplomatik temaslarda bulunması da bekleniyor.

Küresel krizler masada olacak

Genel Kurul görüşmelerinde dünya gündemindeki krizler ve uluslararası güvenlik başlıkları öne çıkacak. Birleşmiş Milletler’in mevcut uluslararası koşullara nasıl uyum sağlayacağı ve çok taraflı sistemin nasıl güçlendirileceği de liderlerin değerlendireceği konular arasında bulunuyor.

81. Genel Kurul, çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcisini aynı hafta içinde New York’ta buluşturarak uluslararası gündemin önemli başlıklarının ele alınacağı diplomatik temaslara ev sahipliği yapacak.