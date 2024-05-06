Dünyanın iklim krizi: Brezilya ve Kenya'daki sellerde en az 304 kişi öldü

Küresel ısınma ile birlikte iklim krizi dünyanın geleceğini tehdit etmeyi sürdürüyor.

İklim krizine ilişkin uzmanların, aşırı hava olaylarının artacağı uyarıları bir süredir gündeme geliyordu. Son yıllarda yaşananlar uzmanların uyarılarına yeniden gözlerin çevrilmesine neden oluyor.

Aşırı hava olaylarının görüleceği, bağlı olarak hayatı tehdit eden afetlerin meydana geleceğini ve tüm bu tabloya hazırlıklı olunmadığı uyarıları uzmanlarca sık sık dile getiriliyordu.

Brezilya ve Kenya'da son günlerde yaşanan aşırı yağışlar da iklim krizinin sonuçları konusunda endişe yaratıyor. Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya, kaybolanların sayısının 103'e çıktığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası seller oluştu.

Felaket bölgesini ikinci kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında hiçbir engel bulunmadığını açıkladı.

Çöken yolların ve kamu binalarının yeniden inşa edileceğini vurgulayan Lula da Silva, "Bürokrasi bu eyaleti yeniden kazanmamıza engel olamayacak. Daha fazla yağmur yağmaması için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sellerden 421 bin kişi olumsuz etkilendi"

Yerel basına göre, sellerden 421 bin kişi olumsuz etkilendi, 115 kasabada telefon ve internet hizmeti verilemiyor.

Evlerin ve arazilerin sular altında kalması nedeniyle binlerce kişi kasabaları terk etti.

Sayı artabilir

Halen ulaşılamayan kasabalar olduğu için ölü ve kayıp sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Kenya'da ise yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 228'e çıktığı bildirildi. Yaklaşan Hidaya Kasırgası'na yönelik uyarılarda bulunan yetkililer, kasırganın kıyı bölgesi için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Şiddetli yağış ve sert rüzgarların gelecek günlerde artacağını aktaran yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı. Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, "Son 24 saatte 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve ülke genelinde sel kaynaklı toplam ölü sayısı 228'e ulaştı" dedi.

Mwaura, su baskınları ve seller nedeniyle 164 kişinin yaralandığını, 72 kişinin kaybolduğunu ve 212 bin 630 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Tanzanya'da Hidaya kasırgası

Tanzanya'da ise Tanzanya Meteoroloji Kurumu, Hidaya'nın ülke için artık bir tehdit oluşturmadığını duyurdu. Kasırganın kıyı bölgelerde normalden çok daha şiddetli yağışlara neden olduğu ancak can kaybı ve hasar bildirilmediği aktarıldı. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.