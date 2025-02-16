Dünyanın ilk eşcinsel imamı silahlı saldırıda öldürüldü
Güney Afrika polisi, dünyanın 'ilk eşcinsel imamı' olarak kabul edilen Muhsin Hendricks'in vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Hendricks, eşcinsel Müslümanlar için güvenli bir liman olması amaçlanan bir camide görev alıyordu.
Eşcinsel olduğunu açıklayan imam Muhsin Hendricks cami çıkışı silahlı saldırıya uğradı.
Polis sözcüsünün aktardığına göre, dün imam camiden çıkmaya çalışırken bir araç yolunu keserek çıkmasına izin vermedi. Yüzleri kapalı iki kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inerek imamın bulunduğu arabaya ateş açtı.
Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Hendricks olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeni belirsizliğini korurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.