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Dünyanın ilk lityum-sülfür pil giga fabrikası için dev yatırım!

ABD merkezli pil üreticisi Lyten, dünyanın ilk lityum-sülfür pil üretim tesisi olan giga fabrikasını kurmak için 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Dünyanın ilk lityum-sülfür pil giga fabrikası için dev yatırım!
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Şirketin, internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilk fazı 2027'de faaliyete geçmesi planlanan fabrika, tam kapasiteye ulaştığında yıllık 10 gigavat lityum-kükürt pil üretimi yapabilecek.

1000'den fazla kişiye istihdam sağlanacak

ABD'nin Nevada eyaletinde 125 dönümlük bir araziye kurulması planlanan fabrika, başlangıçta 200, tam kapasiteye ulaşıldığında 1000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Açıklamada, Lyten tarafından üretilen lityum-kükürt pillerin, yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve lityum-iyon pillere göre yüzde 40, lityum demir fosfat pillere göre yüzde 60 hafif olduğu, pillerin 2024 ve 2025 yıllarında mikro-mobilite, uzay, drone ve savunma sektörlerinde kullanılacağı kaydedildi.

Şirketin şimdiden yüzlerce potansiyel müşteri için talep hattı oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, Nevada'daki giga fabrikanın, Lyten'in artan talebi karşılamaya yönelik stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Yüzde 100 ABD yapımı teknoloji

Lyten Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dan Cook, "Bugün, Lyten'in dokuz yıllık yolculuğunda önemli bir adım. Lityum-kükürt pil teknolojisi, yüksek enerji yoğunluğu ve hafifliğiyle dikkati çekiyor, hem de tamamen yerli kaynaklardan üretilmiş, yüzde 100 ABD yapımı bir teknoloji." ifadelerini kullandı.

Şirket, ulaştırma, havacılık, uzay, tüketici elektroniği ve enerji depolama sektörlerinde kullanılmak üzere gelişmiş lityum-kükürt piller, yüksek mukavemetli ve düşük çevresel etkiye sahip kompozitler ile çevre, otomotiv, sanayi, sağlık ve tedarik zinciri uygulamaları için tespit hassasiyetini ve seçiciliğini önemli ölçüde artıran gelişmiş sensörleri piyasaya sürmeyi hedefliyor.

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