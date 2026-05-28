Dünyanın yaşanabilir en iyi ülkeleri açıklandı

En İyi Ülkeler sıralamasının 10. yıl edisyonu için U.S. News yönetim sağlık hizmetleri, altyapı, kamu güvenliği, fırsatlar ve çevresel sürdürülebilirlik gibi çok çeşitli faktörler üzerinden 100 ülkeyi değerlendirdi. Böylece 2026’da hangi ülkelerin gelişmekte olduğuna dair kapsamlı bir tablo ortaya çıktı. U.S. News’un Hükümet Sıralamaları bölümünü yöneten editör Eric Litke, “Diğer listeler genellikle belirli alanlara odaklanırken, biz yönetimden sağlığa, kültürden çevre korumaya kadar ulusal performansın tüm ekosistemine bakıyoruz” dedi.

Belirlenen sıralamalar, günümüzde insanların en çok önem verdiği unsurları giderek daha fazla yansıtıyor: istikrar, güvenlik, ekonomik fırsatlar, kaliteli sağlık hizmetleri ve yaşam refahı. Bulgular, en mutlu ülkeler ve en güvenli ülkeler gibi diğer güncel küresel sıralamalarda görülen daha geniş trendlerle de örtüşüyor. Litke şöyle diyor: “Uzman panelimizden, kategorilerimizi bir ülkenin refahı, işleyiş sağlığı ve toplumsal iyi oluşu açısından önem derecelerine göre değerlendirmelerini istedik. Yönetim ve ekonomik kalkınma açık ara en yüksek ağırlığı oluşturuyor. Bu da panelin, bir hükümetin en temel sorumluluğunun yapısal ve finansal istikrar sağlamak olduğu konusundaki ortak görüşünü yansıtıyor.”

Genel sıralamaların ötesinde, U.S. News yaşam tarzı ve seyahat odaklı çeşitli listeler de yayımladı. Bunlar arasında yaşam kalitesi, çocuk yetiştirmek, tek başına seyahat, ekoturizm ve dijital göçebeler için en iyi ülkeler gibi kategoriler yer alıyor.

Dünyanın en iyi ülkeleri

Bu yıl İsviçre bir kez daha genel sıralamada bir numaraya yerleşti. Litke, “İsviçre bu yıl eşsiz bir dengeyle sıralamamızın zirvesinde yer aldı” dedi. İsviçre’nin zirveye yerleşmesini sağlayan unsurlar arasında yönetim, ekonomik kalkınma ve fırsatlar gibi birçok kategoride sürekli güçlü performans göstermesi bulunuyor. Ülke, sekiz kategorinin dördünde ilk iki sırada yer alıyor (ekonomik kalkınma ve yönetimde 1 numara dahil) ve hiçbir kategoride 19. sıranın altına düşmüyor.

Rapordaki en belirgin trendlerden biri, Avrupa’nın üst sıralara açık ara hakim olması. İlk 25 ülkenin 18’i Avrupa’dan. Özellikle Nordik ülkeler yönetim, sağlık, altyapı ve fırsatlarla bağlantılı kategorilerde güçlü performans gösteriyor.

İsviçre

Danimarka

İsveç

Almanya

Hollanda

Norveç

Birleşik Krallık

Finlandiya

Lüksemburg

Avusturya

Belçika

Fransa

İrlanda

Avustralya

İzlanda

Singapur

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Güney Kore

Yeni Zelanda

Çek Cumhuriyeti

İspanya

İtalya

Slovenya

Yaşam kalitesi açısından en iyi ülkeler

İskandinav ülkeleri, yaşam kalitesi sıralamalarında bir kez daha başı çekerek, bölgenin güçlü sağlık sistemleri, sosyal güvenlik ağları, eğitim ve iş-yaşam dengesi alanlarındaki köklü itibarını pekiştiriyor. Finlandiya birinci sırada yer alırken, onu İzlanda, Norveç ve Danimarka takip ediyor. İsveç ise ilk beşi tamamlıyor. İsviçre, Singapur ve Japonya da güçlü kamu altyapısı, sağlık hizmetleri ve ekonomik istikrarları sayesinde sıralamada üst sıralarda yer alıyor.

Yalnız seyahat için en iyi ülkeler

Tek başına seyahat özellikle esneklik, güvenlik ve deneyim odaklı bir tatil arayan kadınlar ve genç gezginler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Sıralamalar, günümüzün tek başına seyahat eden gezginlerinin artık sadece hayallerindeki turistik yerleri değil, aynı zamanda güçlü altyapıya, düşük suç oranlarına, kolay ulaşım sistemlerine ve yüksek genel yaşam kalitesine sahip ülkelere de giderek daha fazla öncelik verdiğini gösteriyor. Bu durum, İskandinav ve Avrupa ülkelerinin sıralamada neden başı çektiğini açıklamaya yardımcı oluyor. İzlanda, güvenli bir ülke olması, nefes kesici doğal manzaraları ve ulaşımın kolaylığı sayesinde birinci sırada yer alırken, İrlanda ve Yeni Zelanda onu yakından takip ediyor. Yunanistan ve Avustralya ise güçlü turizm altyapısını rahat yaşam tarzı ve açık hava deneyimlerini harmanlayarak ilk beşi tamamlıyor.

Çocuk yetiştirmek için en iyi ülkeler

Çocuk yetiştirme konusunda sıralamalar güçlü eğitim sistemlerine, erişilebilir sağlık hizmetlerine, düşük suç oranlarına ve sağlam sosyal destek programlarına sahip ülkeleri büyük ölçüde öne çıkarıyor. Finlandiya genel sıralamada birinci sırada yer alırken, onu İsveç ve İzlanda izliyor. Norveç ve Danimarka ilk beşi tamamlayarak, yaşam tarzı odaklı kategorilerde İskandinav bölgesinin üstünlüğünü sürdürüyor.