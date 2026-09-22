Dünyayı ilgilendiren dev ittifak: AB ve 6 ülkeden ortak bildiri

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Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Kenya, uluslararası düzeni güçlendirmek adına önemli bir ittifaka imza attı. Farklı kıtaları temsil eden taraflar, "Çok Taraflılık İçin Ortaklar" (Partners for Multilateralism) adını verdikleri yeni küresel girişimi resmi olarak başlattı.

BM çatısı altında duyuruldu

New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ilan edilen yeni platforma ilişkin AB Konseyi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yedi aktörün eş sponsorluğunda kurulan hamlenin, dünyada karşı karşıya kalınan zorluklara tek bir devletin tek başına yanıt veremeyeceği anlayışına dayandığı aktarıldı. Girişimin temel gayesinin uluslararası hukuku korumak, çok taraflı mekanizmaları işler kılmak, toplumlar için huzur ve ekonomik refah sağlamak olduğu vurgulandı.

Çağın sınamalarına ortak yanıt

Yayımlanan metinde; iklim değişikliği, küresel sağlık krizleri, teknolojik dönüşüm süreçleri ve uluslararası güvenlik başlıklarının tek taraflı hamlelerle yönetilemeyeceğine dikkat çekildi. Bu dinamiklerin ortak adımlar gerektirdiği ifade edilirken, birlikte hareket edildiğinde daha güçlü sonuçlar alınacağı mesajı verildi.

"BM'yi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuya dair değerlendirmelerde bulundu. AB'nin geçmişte Avrupa kıtasına barış ve refah getirme amacıyla kurulduğunu hatırlatan Costa, bu tecrübeyi küresel ortaklarla paylaşmaya kararlı olduklarını belirtti. Oluşumun BM'nin alternatif bir yapısı olmadığının altını çizen Costa, mevcut çok taraflı kurumları desteklemeyi ve günümüz krizlerini kolektif bir yaklaşımla çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.