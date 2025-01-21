Dünyayı Salmonella kâbusu sardı! 6 yumurta markasının ürünleri toplatılıyor

Salmonella endişeleri artıyor. Gıda ürünleri ile ilgili toplatılma kararları gelmeye devam ediyor. Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA) yumurtalarda Salmonella bakterisinin tespit edildiğini duyurdu. 6 yumurta markasının ürünlerini toplatma kararı aldı.

CFIA, Golden Valley, Compliments, Foremost, IGA, No Name ve Western Family yumurtalarını toplantılmasına karar verdi.

Tüketilmemesi konusunda çağrılar yapılıyor

Kurum, insanların geri çağrılan ürünleri tüketmemeleri, servis etmemeleri, kullanmamaları, satmamaları veya dağıtmamaları konusunda uyardı. Potansiyel olarak salmonella ile kirlenmiş partilerin bir parçası olan geri çağrılan yumurtalar ya atılmalı ya da satın alındıkları mağazaya iade edilmelidir.

Görüntüsü normal görünebilir ama…

CFIA'nın internet sitesinde "Salmonella ile kirlenmiş yiyecekler bozulmuş gibi görünmeyebilir veya kokmayabilir ancak yine de sizi hasta edebilir" ifadesi yer alıyor.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır?

Salmonella , hayvanların ve insanların bağırsaklarında bulunan ve gıda zehirlenmesine neden olabilen bir bakteri türüdür . En yüksek riskli gıdalar genellikle çiğ et, pastörize edilmemiş süt, az pişmiş kümes hayvanları ve yumurta gibi hayvansal ürünlerdir, ancak salmonella ayrıca ürünlerde kullanılan gübre yoluyla meyve ve sebzeleri de kirletebilir.

Salmonella belirtileri neler?

Mayo Clinic'e göre salmonella semptomları arasında ishal, mide krampları, ateş, kusma, mide bulantısı, titreme, baş ağrısı ve kanlı dışkı bulunur. Çoğu kişi hastalıktan birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir, ancak birkaç günden fazla sürerse, yüksek ateşle ilişkilendirilirse veya kişide dehidratasyon belirtileri görülmeye başlarsa doktora görünmeleri önerilir.

FDA uyarı seviyesini yükseltti

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi, geçen ay Costco'nun salmonella korkusu nedeniyle yumurta geri çağırma uyarı seviyesini yükseltti.

FDA, Aralık 2024'te geri çağırmanın " Sınıf I" olduğunu açıkladı; bu, "ihlal eden bir ürünün kullanımının veya bu ürüne maruz kalmanın ciddi olumsuz sağlık sonuçlarına veya ölüme neden olma olasılığının makul olduğu bir durum" anlamına geliyor.

Bu, FDA'nın geri çağırmasının ulaşabileceği en ciddi risk seviyesidir; sınıflandırma değişikliği, ABD'nin güneyindeki Costco'lardan 10.800 perakende organik yumurtanın geri çağrılmasından bir ay sonra geldi.

New York'taki Handsome Brook Farms, Kirkland Signature markalı 24'lü kartonları " Salmonella ile kirlenme potansiyeli " taşıdığı gerekçesiyle geri çağırdı.

Handsome Brook Farms'ın geri çağırmasında yer alan kartonlar, 22 Kasım 2024'ten itibaren Alabama, Georgia, Kuzey Karolina, Güney Karolina ve Tennessee'de bulunan 25 Costco mağazasında satıldı. Julian kodu 327 ve "son kullanma tarihi" 5 Ocak 2025 olan üniteler geri çağırmaya dahil edildi.

FDA, basın açıklamasında, geri çağırmanın Handsome Brook yetkililerinin, pazarlara teslim edilmek üzere olmayan yumurtaların yanlışlıkla paketlenip perakendecilere dağıtıldığını tespit etmesinin ardından başlatıldığını belirtti.