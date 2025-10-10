  1. Ekonomim
Dünyayı şaşırtan ithaf... Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a armağan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın istediği Nobel Barış Ödülü’nü Maria Corina Machado'ya verildi. Machado dikkat çeken bir jestle ödülünü Trump’a ithaf etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çok arzuladığı Nobel Barış Ödülü,  komite tarafından Venezüellalı muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verildi. 

Machado, ülkede Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya karşı yürüttüğü demokratik mücadeleyle tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Ülke liderleri ödülün Trump'a verilmesini istemisti

8 Temmuz’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti. Dün de (9 Ekim) Netanyahu’nun ofisi ödülün Trump’a verilmesi için çağrı yapmıştı. Ayrıca Pakistan ve Kamboçya da Trump'ı ödüle aday göstermişti.

Trump 'Zaten bana vermezler' demişti

ABD Başkanı Trump, "Zaten bana vermezler, en hak etmeyen kişiye ödül verilir" ifadelerini kullanmıştı.

Nobel Ödülü'nü alan Machado'dan Trump'a jest

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Maria Corina Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a ithaf etti.

Maria Corina Machado, "Her zamankinden daha fazla ABD Başkanı Donald Trump'a güveniyoruz ve zaferin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

