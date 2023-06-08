Düşen askeri helikopterdeki mürettebatın cesetlerine ulaşıldı

Tunus'ta merkezle irtibatı kesilen ve daha sonra denize düştüğü tespit edilen askeri helikopterdeki 4 mürettebattan 2’sinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, düşen askeri uçağa ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in düşen askeri helikoptere ilişkin bilgi almak üzere Savunma Bakanı İmad Memiş ile bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Çarşamba gecesi kutsal vatani görevini yerini getirdiği esnada bindikleri askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 ordu mensubu şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Tunus Ordusunun askeri teçhizatlarının yenilenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yaşanan "trajik kazanın" bakımsız ve eski teçhizattan kaynaklandığı aktarıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Tunus'un kuzeyindeki Binzert vilayetine bağlı Kab Sırat bölgesinde gece uçuşu sırasında merkezle irtibatı kesilen helikopterin Binzert açıklarında denize düştüğü duyurulmuştu.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında kaybolan mürettebattan 2'sinin cesedine ulaşıldığı 2'sinin ise kayıp olduğu bilgisi verilmişti.