Düşen Azerbaycan uçağının kara kutusu deşifre edildi

Brezilya Uçak Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA), Kazakistan’da 25 Aralık’ta düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutularının deşifresinin tamamlandığını bildirdi. Uçuş kayıt cihazı verileri Brezilya’da incelenmesinin ardından Kazak yetkililere teslim edildi.

Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Kazakistan-Rusya hava sahasında düşmüş; uçağın Rus İHA’ları tarafından vurulmuş olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Kremlin, iddiaların ardından yaptığı ilk açıklamada, uçağın neden düştüğüyle ilgili kapsamlı soruşturmanın sonuçları açıklanmadan bir açıklamada bulunmanın doğru olmayacağını ifade etmişti. Ancak daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek “trajik olayın Rus hava sahasında yaşanmasından dolayı” özür dilemişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daha önce uçağın kara kutularının Brezilya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını ve bunun kazayla ilgili soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamak için alınan tek doğru karar olduğunu belirtmişti.

Kazakistan’ın Aktau yakınlarında Azerbaycan uçağının düşmesiyle 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmiş; 29 kişi ise kurtulmuştu. Konuya ilişkin konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Azerbaycan'dan Rusya'ya suçlamalar

Azerbaycan, Brezilya yapımı Embraer-190 uçağının, Moskova'nın bölgedeki Ukrayna İHA’larıyla mücadele etmek için faaliyette olduğunu iddia ettiği bir Rus hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne inanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kazadan bu yana alışılmadık bir şekilde açık sözlü davranarak Rusya'yı kazanın nedenlerini "gizlemekle" ve "haklı bir öfke duymamıza neden olan" olayların "hayal ürünü versiyonlarını" desteklemekle suçladı.

Özür dilenmesini, suçun kabul edilmesini ve yolcu uçağının hedef alınmasını "suç" olarak nitelendiren sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Putin “trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması” nedeniyle özür diledi, ancak uçağın Rus silahlarıyla vurulduğu iddialarına yanıt vermedi.