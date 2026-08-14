Duvarın içinden 9 milyon Euro'luk hazine çıktı: Altınların sahibi aranıyor

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Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'ndeki Dendermonde kentinde sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıktan çok sayıda altın külçe ve sikke çıktı. Durumun bina sahibi CAW ve güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından altınlara el konularak güvenli bir yere götürüldü.

Doğu Flandre Savcılığı, yaklaşık 9 milyon Euro değerindeki altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz bilinmezken, olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişinin geldiği belirtildi.