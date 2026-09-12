Düzensiz göçle mücadelede yeni dönem: Türkiye ve Kazakistan geri kabul anlaşmasını imzaladı

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı vesilesiyle Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Astana ve Türkistan şehir kapsasındaki ziyaretleri sırasında Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik iş birliğinin artırılması detaylıca ele alındı.

Güvenlikte ve sınır aşan suçlarla mücadelede ortak adım

İki bakanın gerçekleştirdiği görüşmede göç güvenliği, sınır aşan suçlar, siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan temas imkanları masaya yatırıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Bakan Çiftçi ve Bakan Sadenov, Türkiye ile Kazakistan arasındaki "Geri Kabul Anlaşması"na imzaları attı.

Yasal dayanağı olmayan kişiler geri gönderilecek

İmzalanan geri kabul anlaşması, iki ülke arasında göç yönetimi alanındaki iş birliğinin hukuki temelini sağlamlaştırırken; Türkiye veya Kazakistan topraklarında kalmak için yasal hakkı bulunmayan kişilerin geri gönderilmesine dair usul ve esasları netleştiriyor.

İmza töreninin ardından konuşan Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov, iki ülkeyi kardeşlik bağları ve yüksek düzeyde güvenin birleştirdiğini belirterek anlaşmanın güvenlik alanındaki iş birliğini daha da sağlamlaştırdığını söyledi. Taraflar ayrıca önümüzdeki süreçte deneyim paylaşımını artırma ve doğrudan iletişimi güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Bakan Çiftçi'den "yeni adım" paylaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, imza töreninin ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye-Kazakistan işbirliğinde yeni adım" başlığıyla videolu bir mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi açıklamasında, "Kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye-Kazakistan işbirliğimizin, attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.