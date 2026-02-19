DW küçülmeye gidiyor: Bazı programlar ve servisler kapatılacak

  1. Ekonomim
Uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle, X platformundan çekilme kararı aldı ancak DW Türkçe ve bazı sınırlı sayıdaki servis bu karardan etkilenmeyecek.

Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), 2026 bütçesindeki kesintiler nedeniyle kapsamlı bir tasarruf programı açıkladı. Bu çerçevede çok sayıda gazetecinin sözleşmesi yenilenmeyecek ve kurumun yayın yaptığı 32 dilden biri tamamen kapatılacak.

DW yönetimi, 2026’da toplam 21 milyon Euro tasarruf edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu tutarın 10 milyon Euro'su federal bütçeden aktarılan kaynağın azaltılmasından, 11 milyon Euro'su ise toplu sözleşme kapsamında öngörülen maaş artışlarının karşılanmamasından kaynaklanıyor.

Tasarruf planı kapsamında DW’nin Yunanca yayınları sona erecek. Genel Direktör Barbara Massing, çalışanlara yaptığı bilgilendirmede bu kararın “zor” olduğunu belirtirken, mevcut küresel siyasi koşullar nedeniyle kaynakların medya çoğulculuğunun daha sınırlı olduğu bölgelere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Massing, Yunanistan’ın halihazırda istikrarlı bir medya ortamına sahip demokratik bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Dari, Peştuca ve Afrika’ya yönelik Portekizce servisler küçültülecek; Rusça yayımlanan hiciv programı “Zapovednik” ile “Eco Africa” gibi bazı programlar sonlandırılacak.

Oksijen'in aktardığına göre DW ayrıca, eski adı Twitter olan X platformundan çekilme kararı aldı. Ancak DW Türkçe ve bazı sınırlı sayıdaki servis bu karardan etkilenmeyecek.

Bunun yanı sıra Bonn ve Berlin’deki ofislerde güvenlik, iklim koruma, yenileme çalışmaları ve teknik donanım alanlarında da harcamalar kısılacak.

