E-ticaret devi Ozon tesisine saldırı: Yaralılar var
Rusya'nın Belgorod şehrinde e-ticaret devi Ozon'a ait tesise saldırı düzenlendiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi.
Rusya'nın Belgorod şehrinde e-ticaret platformu Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Belgorod'daki tesisinin saldırıya uğradığı kaydedildi.
İlk belirlemelere göre, saldırı nedeniyle yaralananların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yaralılara gerekli yardımın sağlanacağı belirtildi.
Tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine dair detay paylaşılmadı.
Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli e-ticaret platformları Wildberries ve Ozon'a ait depo ve lojistik tesislerini insansız hava aracı saldırılarıyla hedef alıyor.