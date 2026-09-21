E-ticaret devinden kurye ve filolara büyük destek: 1,9 milyar dolar yatırıldı

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Küresel e-ticaret pazarındaki liderliğini korumak isteyen Amazon, lojistik altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, paket teslimat süreçlerinin bel kemiğini oluşturan bağımsız Teslimat Hizmeti Ortağı (DSP) programını desteklemek üzere devasa bir finansman paketini devreye soktu.

Sürücü ücretleri ve operasyonel destek artırılıyor

Açıklanan 1,9 milyar dolarlık bütçenin önemli bir kısmı, teslimat süreçlerinde görev yapan sürücülerin saatlik ücretlerinin yükseltilmesine ayrılacak. Ayrıca yatırım kapsamında, teslimat ortaklarının sigorta, araç bakımı ve operasyonel giderlerine yönelik finansal katkıların artırılması hedefleniyor.

Güvenlik ve teknoloji altyapısı yenileniyor

Dev finansman paketi sadece ücret artışlarıyla sınırlı kalmayıp, teslimat filosunun güvenliğini ve verimliliğini yükseltecek teknolojik araçları da kapsıyor. Araç içi güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, sürücü eğitim programlarının genişletilmesi ve elektrikli teslimat araçlarına geçiş süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.

Ağın sürdürülebilirliği ve hızlı teslimat hedefleniyor

Amazon yetkilileri, yapılan bu hamlenin küçük işletme sahibi olan teslimat ortaklarının işlerini büyütmelerine katkı sağlayacağını ve yüksek sezonlarda artan talebin sorunsuz karşılanmasına imkan tanıyacağını vurguluyor. Yatırımla birlikte müşteri memnuniyetinin artırılması ve teslimat sürelerinin daha da kısaltılması amaçlanıyor.