E-ticaret devinden kurye ve filolara büyük destek: 1,9 milyar dolar yatırıldı
E-ticaret devi Amazon, teslimat ağı kapasitesini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Teslimat Hizmeti Ortağı (DSP) programına 1,9 milyar dolarlık yeni bir yatırım yaptığını açıkladı. Dev kaynak; ortakların operasyonel maliyetlerini desteklemek, sürücü ücretlerini artırmak ve filoları modernleştirmek için kullanılacak.
Küresel e-ticaret pazarındaki liderliğini korumak isteyen Amazon, lojistik altyapısını geliştirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini ekledi. Şirket, paket teslimat süreçlerinin bel kemiğini oluşturan bağımsız Teslimat Hizmeti Ortağı (DSP) programını desteklemek üzere devasa bir finansman paketini devreye soktu.
Sürücü ücretleri ve operasyonel destek artırılıyor
Açıklanan 1,9 milyar dolarlık bütçenin önemli bir kısmı, teslimat süreçlerinde görev yapan sürücülerin saatlik ücretlerinin yükseltilmesine ayrılacak. Ayrıca yatırım kapsamında, teslimat ortaklarının sigorta, araç bakımı ve operasyonel giderlerine yönelik finansal katkıların artırılması hedefleniyor.
Güvenlik ve teknoloji altyapısı yenileniyor
Dev finansman paketi sadece ücret artışlarıyla sınırlı kalmayıp, teslimat filosunun güvenliğini ve verimliliğini yükseltecek teknolojik araçları da kapsıyor. Araç içi güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, sürücü eğitim programlarının genişletilmesi ve elektrikli teslimat araçlarına geçiş süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor.
Ağın sürdürülebilirliği ve hızlı teslimat hedefleniyor
Amazon yetkilileri, yapılan bu hamlenin küçük işletme sahibi olan teslimat ortaklarının işlerini büyütmelerine katkı sağlayacağını ve yüksek sezonlarda artan talebin sorunsuz karşılanmasına imkan tanıyacağını vurguluyor. Yatırımla birlikte müşteri memnuniyetinin artırılması ve teslimat sürelerinin daha da kısaltılması amaçlanıyor.