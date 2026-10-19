Ebola salgını sınırları aştı, Afrika’da alarm büyüyor

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Ülkenin Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre virüs, Kuzey Ubangi eyaletine de ulaştı. Böylece salgının görüldüğü eyalet sayısı sekize yükseldi.

16 Ekim itibarıyla ülkede toplam 9 bin 415 Ebola vakası kaydedildi, 4 bin 536 kişi hayatını kaybetti. Yeni vakaların görülmesi, salgının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları daha da önemli hale getirdi.

Ebola yeni bir eyalete daha yayıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeybatısında bulunan Kuzey Ubangi eyaletinde iki Ebola vakası doğrulandı. Bu vakalardan birinin ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Ülkede salgının daha önce İturi, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo, Bas-Uele ve Güney Ubangi eyaletlerinde görüldüğü açıklanmıştı. Kuzey Ubangi’nin de salgından etkilenmesiyle virüsün yayıldığı idari bölgelerin sayısı sekize çıktı. Salgının yeni bölgelere ulaşması, hastalığın takibi ve bulaşmanın önlenmesi için yürütülen çalışmaları zorlaştırıyor.

Vaka sayısı 9 bini aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde mayıs ayında başlayan salgın, ülkenin sağlık sistemi üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. 16 Ekim itibarıyla açıklanan verilere göre toplam vaka sayısı 9 bin 415’e, can kaybı ise 4 bin 536’ya ulaştı.

Salgının merkez üssü, ülkenin doğusunda bulunan İturi eyaleti olmayı sürdürüyor. Vakaların önemli bir bölümü bu bölgede kaydedilirken, çatışmalar ve nüfus hareketliliği salgınla mücadeleyi güçleştiriyor. Sağlık ekiplerinin bazı bölgelerde hastalara ulaşmakta zorlandığı, hastalığa yakalanan bazı kişilerin ise sağlık kuruluşlarına gitmekten kaçındığı bildiriliyor.

Virüsün bu türüne karşı onaylı aşı bulunmuyor

Salgına, Ebola virüsünün Bundibugyo türü neden oluyor. Bu varyanta karşı onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmaması, hastalığın kontrol altına alınmasını güçleştiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sağlık ekipleri vaka tespiti, temaslı takibi ve hastaların tedavi hizmetlerine yönlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bazı bölgelerdeki güvenlik sorunları, sağlık çalışanlarına yönelik güvensizlik ve ulaşım güçlükleri müdahaleleri sekteye uğratıyor.

Salgın komşu ülkelere de ulaştı

Ebola vakalarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırlarının dışına çıkması, bölgesel sağlık risklerini de artırdı. Uganda’da daha önce vakalar görülürken, Kenya’da da Kongo Demokratik Cumhuriyeti üzerinden seyahat geçmişi bulunan bir kişide Bundibugyo virüsü doğrulandı. Söz konusu hasta 5 Ekim’de hayatını kaybetti.

Komşu ülkelerde temaslı takibi ve halk sağlığı önlemleri uygulanıyor. Yetkililer, salgının yayılımını sınırlamak için sınır ötesi koordinasyon ve erken vaka tespitinin önemine dikkat çekiyor.