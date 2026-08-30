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Ebola salgınında acı bilanço artıyor: Can kaybı 2 bin 786’ya yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 786'ya, doğrulanmış vaka sayısı ise 5 bin 794'e yükseldi.

Haber Merkezi
DHA
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Ebola salgınında acı bilanço artıyor: Can kaybı 2 bin 786’ya yükseldi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınına ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

Salgının KDC'deki 60 sağlık bölgesine yayıldığı belirtilen raporda, Ebola salgınından 6 eyaletin etkilendiği bildirildi. Raporda, “26 Ağustos itibarıyla 2 bin 786 ölüm dahil toplam 5 bin 794 doğrulanmış vaka bildirildi.

Bu rakamlar, salgının ölçeğinde ve coğrafi yayılımında son üç ayda önemli bir artış olduğunu göstermektedir. 18 Ağustos'taki DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda salgın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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