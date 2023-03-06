ECB baş ekonomistinden 'yüksek enflasyon' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, Euro Bölgesindeki yüksek enflasyonun düşmeye başladığına dair işaretler olduğunu açıkladı.

Daha fazla faiz artışı yapılmasını destekleyen Lane, "Isı haritası hâlâ güçlü enflasyonist baskıların olduğunu gösteriyor ancak bazı hafifleme işaretleri var" dedi.

Lane, ham maddeler, ekonomik faaliyetler ve arz darboğazlarından kaynaklanan fiyat baskıların hafiflediğini ancak bunun kısmen gıda ve işçilik maliyetlerindeki artışla tersine çevrildiğini açıkladı.

Lane, "Çekirdek enflasyon baskılarına dair mevcut veriler, faizlerin Mart ayındaki toplantımızdan sonra da yükseltilmesinin uygun olacağını gösteriyor" dedi.