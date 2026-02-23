ECB’de çifte standart eleştirisi: Lagarde’ın 140 bin Euro maaşı gündemde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yönetim kurulu üyeliğinden yılda yaklaşık 140 bin euro aldığı ortaya çıktı.

Financial Times'ın haberine göre, bu durum, ECB’nin personeline üçüncü taraflardan ödeme kabul etmeyi yasaklayan kuralları nedeniyle kurum içinde tartışmalara yol açtı.

Lagarde, Alman milletvekili Fabio De Masi ve İsveçli meslektaşı Dick Erixon'ın yazılı sorusuna verdiği yanıtta 2025 yılında BIS'ten 130.457 İsviçre frangı aldığını ilk kez açıkladı. Lagarde'ın 2024 yılında aldığı 466.000 euroluk temel ECB maaşı ve 135.000 euroluk yan haklar dahil toplam yaklaşık 741.000 euroluk ücreti, onu en yüksek maaş alan AB yetkilisi konumuna getiriyor.

FT haberinde, ECB personelinin, iç mesaj panolarında Lagarde'ın BIS ödemesine ilişkin görünen çifte standardı eleştirdi. "Suyu vaaz et, şarabı iç!" yazan bir mesajın paylaşıldığını belirtti. Bir diğer çalışan ise Lagarde'ın bu ödemeyi "ECB başkanı olarak mesleki görevlerinin bir parçası gibi görünen faaliyetler karşılığında" aldığını, bunun ise en azından sıradan personel için ECB kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

ECB, Lagarde'ın "personel üyesi olmadığını" ve bu nedenle personel kurallarına tabi olmadığını, üst düzey yetkililer için hazırlanmış ayrı bir etik kurala göre değerlendirildiğini açıkladı.