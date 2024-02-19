Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü sonrasında sokakta yürürken Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Savcı, Ege Akersoy'un "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen 2'inci duruşmada, tutuksuz sanık Ege Akersoy yer almazken, şikayetçi İsmail Aydemir duruşmaya katıldı.

Ne olmuştu?

Akersoy, İstanbul'da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Filistin'e destek, şehitlere rahmet' mitinginden sonra taşıdığı "Kelime-i Tevhid" bayrağı nedeniyle İsmail Aydemir'e yumruk atmış, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.