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Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu

İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy'un davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Akersoy'un 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Haber Merkezi
İHA
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Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu
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İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü sonrasında sokakta yürürken Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy'un 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapsi istendi. 

Savcı, Ege Akersoy'un "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplam 4 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen 2'inci duruşmada, tutuksuz sanık Ege Akersoy yer almazken, şikayetçi İsmail Aydemir duruşmaya katıldı.

Ne olmuştu?

Akersoy, İstanbul'da 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Filistin'e destek, şehitlere rahmet' mitinginden sonra taşıdığı "Kelime-i Tevhid" bayrağı nedeniyle İsmail Aydemir'e yumruk atmış, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. 