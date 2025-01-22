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Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Midilli'de bazı okullar eğitime ara verdi

Ege Denizi'nde dün akşam meydana gelen depremin ardından Midilli Adası'nda yollarda oluşan heyelan nedeniyle üç köyde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Midilli'de bazı okullar eğitime ara verdi
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün gece Ege Denizi'nde yerel saatle 22.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Midilli Adası'nda heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı.

Ada'daki 3 köyde tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Söz konusu deprem Çanakkale, İzmir, Ayvalık, Sakız Adası ve Trakya'da da hissedilmişti.

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