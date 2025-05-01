  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ekmeklerde cam parçası skandalı: Tüm marketlerden toplatılıyor
Takip Et

Ekmeklerde cam parçası skandalı: Tüm marketlerden toplatılıyor

ABD'deki bir süpermarket zincirinde satılan ekmeklerde cam parçaları bulundu ve tüketicilere "tüketmeyin" çağrısı yapıldı. Ekmeklerin marketlerden toplatılması kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekmeklerde cam parçası skandalı: Tüm marketlerden toplatılıyor
Takip Et

ABD’de Upper Crust Bakery tarafından üretilen ve beş eyalette dağıtılan çeşitli ekmeklerde cam parçaları tespit edilmesi nedeniyle ikinci kez geri çağırma kararı verildi.

FDA uyarı yaptı: Yaralanmalara neden olabilir

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ürünlerin tüketiminin boğaz ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara neden olabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

Tahıllı ekmekler market raflarından toplatılıyor

Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında raflara giren Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini satıştan çektiğini duyurdu.

5 eyalette satışa sunulmuştu

Ürünler Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde dağıtıma sunulmuştu.

Bu, ürünün geçici sağlık sorunlarına neden olabileceğini ancak kalıcı zarara yol açma ihtimalinin düşük olduğunu ifade edildi.

Camın ekmeğe nasıl girdiği bilinmiyor

Ekmeklerin üreticisi olan Maryland merkezli Upper Crust Bakery, 12 Nisan’da ilk geri çağırma duyurusunu yapmıştı. Bu çağrı, 818 kasayı kapsıyor ve 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı ekmekler, 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmekleri içeriyordu. 

FDA’dan yapılan açıklamada, ürünlerin  karton kutularda dondurulmuş şekilde gönderildiği belirtildi. Bu, ürün bütünlüğünü koruma amacıyla kullanılan yaygın bir uygulama olsa da, camın  nasıl girdiği henüz netlik kazanmış değil.

Müşterilerle doğrudan iletişim kuruluyor

Herhangi bir yaralanma raporu bulunmamakla birlikte uzmanlar, cam yutulması durumunda mide-bağırsak sisteminde delinme, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonların yaşanabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilere doğrudan ulaşarak ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini istedi. Gelişmeler yakından izleniyor.

Her evde en az 1 tane var! Zararını duyunca şok olacaksınız; kalp risklerini artırıyorHer evde en az 1 tane var! Zararını duyunca şok olacaksınız; kalp risklerini artırıyorYaşam
Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yoldaÇığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yoldaYaşam
Ünlü meyve suyu markasında bulaş riski! Raflardan toplatılıyorÜnlü meyve suyu markasında bulaş riski! Raflardan toplatılıyorDünya
Dünya
Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem!
İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem!
BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
BM: Esad rejimi devrildikten sonra 1,4 milyondan fazla Suriyeli evine döndü
Filistin'de işsiz sayısı 507 bine yükseldi
Filistin'de işsiz sayısı 507 bine yükseldi
ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?
ABD, Çin’le vergi pazarlığı için devrede mi?
İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu
İsrail'de yangınlar sürüyor! Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alan alevlere teslim oldu