Ekonomik krizin gölgesinde: Londra yönetimi yeni reform paketine hazırlanıyor

Temmuz ayında Keir Starmer'ın ardından görevi devralan Başbakan Andy Burnham, Salı günü düzenlenecek parti konferansında kürsüye çıkarak geleceğe dönük vizyonunu paylaşacak. Londra yönetimi, açıklanacak bu yol haritasının yanı sıra Aralık ayında duyurulması planlanan 10 yıllık kapsayıcı bir strateji planı hazırlığı yürütüyor. Bu çalışmalar, hükümetin ekonomi alanındaki temel önceliklerini ve uygulama adımlarını netleştirecek.

Manchester merkezli bölgesel kalkınma hamlesi

Andy Burnham liderliğindeki hükümet, üretimi artırmak ve bölgesel düzeyde dengeli bir büyüme yakalamak amacıyla yeniden sanayileşme süreçlerine ağırlık veriyor. Bu stratejinin somut adımlarından biri olarak Manchester kentinde "No10 North" ismiyle ikinci bir başbakanlık çalışma merkezi hayata geçirildi. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda bölgesel yönetimlere daha fazla yetki devredilmesi ve Avrupa ülkeleriyle ticari bağların yeniden güçlendirilmesi planlanıyor.

Yaşam maliyeti baskısı ve finansal tedbirler

Küresel dalgalanmalar, faiz baskısı ve İran'daki savaşın etkileri nedeniyle önümüzdeki altı aylık süreçte faturalar ile enflasyonda artış yaşanabileceği öngörülüyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de faiz artırımlarının kaçınılmaz bir noktaya doğru ilerlediğine dikkat çekti. Hükümet ise bu olumsuz tabloya karşı elektrik faturalarındaki KDV oranını düşürme, eğlence ile canlı müzik mekanlarının vergilerini azaltma ve ulaşımda tavan fiyat uygulama gibi destekleyici tedbirleri devreye sokmuş durumda.

"Yeniden umut" söylemiyle piyasalara güven mesajı

Siyasi arenada Reform UK ve Muhafazakar Parti ile sıkı bir rekabet sürdüren İşçi Partisi, "Yeniden Umut" yaklaşımıyla kamuoyuna güven aşılamayı amaçlıyor. Yaşanan ekonomik zorlukların büyük oranda küresel kaynaklı olduğunu savunan Londra yönetimi, dış pazarlarda yaşanabilecek istikrar ile birlikte durumun düzeleceğini belirtiyor. Gelecek hafta yapılacak konuşma, yürütülen ekonomi politikalarının detaylandırılması açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.